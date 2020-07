Un star de la Everton, dezvăluiri uluitoare din viața privată: ”A fost înfricoșător”. Video

Un star al formației Everton a făcut dezvăluiri uluitoare din viața privată și cum a reușit să treacă în ultimul an peste o perioadă extrem de dificilă.

Adus din postura de jucător liber de contract în vara anului 2018 de la Șahtior Donețk, brazilianul Bernard a devenit imediat un fotbalist adulat pe Goodison Park datorită calităților sale tehnice.

În vârstă de 27 de ani, mijlocașul ofensiv brazilian este o aaltă descoperire a antrenorului român Mircea Lucescu. Tehnicianul l-a adus pe Bernard la Șahtior în vara lui 2013 plătind 25 de milioane de euro pe el.

Dezvăluiri incredibile din viața privată a unui star de la Everton

Starul lui Everton a vorbit pentru postul de televiziune al clubului și a dezvăluit momente teribile din viața privată. Bernard a povestit că în ultimul an a suferit de anxietate, a avut atacuri de panică și a fost nevoit să apeleze la un psiholog.

”A fost ceva neașteptat și înfricoșător. Am avut nevoie de un psiholog, am făcut terapie în ultimul an. Nu este ceva ce am stigmatizzat în trecut, dar nu am crezut niciodată că voi avea nevoie de un asemenea tratament”, a declarat Bernard.

”Dar acum văd cât am evoluat ca persoană, ca ființă umană și cât de mult m-a ajutat în activitatea mea. Nu am vorbit cu nimeni despre asta până acum, dar am înțeles că nu este ceva rușinos să vezi un psiholog sau un psihiatru”, a mai spus brazilianul.

Bernard a povestit că a avut diferite simptomee, printre care cel mai ciudat a fost faptul că a avut viziunea încețoșată. Brazilianul consideră că nu ar fi putut trece peste problemele sale fără ajutorul psihologului și a celorlalți profesioniști.

”Vorbesc destul de puțin despre acest lucru, deoarece a fost o situație dificilă. Dacă aș fi știut cât de mult mă v-a ajuta acest tratament, aș fi cerut ajutor mult mai devreme. Acum sunt mai puternic în toate domeniile și am devenit o persoană mai bună, mai pozitivă și mai încrezătoare”, a afirmat el.

”Toți suntem vulnerabili la orice tip de situație, deoarece suntem oameni ca toți ceilalți. Cred că doar cei care au trecut printr-un astfel de atac au înțeles cu adevărat intensitatea, modul în care se manifestă și cât de dificil este”, a conchis brazilianul.

Mijlocașul brazilian Bernard a jucat 25 de meciuri pentru Everton în toate competițiile din acest sezon și a reușit trei goluri și două pase decisive. După disputarea a 32 de etape din Premier League, Everton se află pe locul 11 în clasament, fără probleme la retrogradare, dar și fără șanse la cupele europene.