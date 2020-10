Oficialii Premier League sunt foarte preocupaţi de incidenţa tot mai crescută a manifestărilor de rasism în fotbalul englez. În special reţelele de socializare au devenit adevărate focare ale acestui tip de manifestări la adresa jucătorilor de culoare, fiind avantajate de faptul că persoana care comite astfel de fapte se poate ascunde în spatele unui nickanme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ei caută să poată oferi suporterilior mijloace de educaţie împotriva rasismului şi în acest sens au deschis o campanie sub titulatura “Nici o cameră pentru rasism nicăieri”, prin care au invitat nume cunoscute de jucători să se alăture, acceptând să vorbească deschis despre experienţele lor nefericite de care au avut parte pentru că au pielea de culoare neagră.

Au fost destui jucători cunoscuţi care s-au alăturat imediat campaniei Premier League, primii care au făcut acest pas fiind Wilfried Zaha şi David McGoldrick. Iar de atunci numărul lor a continuat să crească, toţi aceştia depănând amintiri triste, care i-a marcat cel puţin pentru o perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dominic Calvert-Lewin a vorbit despre experienţele sale cu caracter rasist

Ultimul care a acceptat să vorbească despre traumele experienţelor rasiste este internaţionalul englez Dominic Calvert-Lewin, golgeterul lui Everton. Elevul lui Carlo Ancelotti a impresionat prin dezvăluirile sale.

Cel mai şocant din tot ce a spus Dominic Calvert-Lewin a fost episodul legat de momentul în care a fost pentru prima dată abuzat rasist. Era copil, avea numai şase ani, dar culmea, cel care a făcut-o, un coleg, se numără astăzi printre cei mai buni prieteni ai fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Prima dată a trăit acest moment neplăcut când avea şase ani

“Cred că aveam cam şase ani când am experimentat pentru prima dată ce înseamnă rasismul. Îmi amintesc faptul că am fost foarte supărat. Am fugit imediat acasă şi am spus părinţilor mei ce mi se întâmplase. Ei mi-au spus să îmi iubesc mereu culoarea pielii mele şi să caut să mă simt mereu confortabil indiferent ce se spune în jurul meu”.

Atacantul lui Everton este cel mai indignat pe cei care adresează aceste insulte rasiste pe reţele de socializare. El îi numeşte laşi pe aceştia, pentru că niciodată nu vor avea curajul să facă acelaşi lucru stând faţă în faţă cu persoana pe care doresc să o insulte cu caracter rasist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îi consideră laşi pe cei care insultă pe reţelele de socializare

“Îţi vin pe Instagram, pe Twitter, pe orice altă reţea de socializare aceste mesaje de insulte rasiste. De regulă vin de la persoane anonime care îşi fac mai multe conturi. Sunt jucători care au mers mai departe şi au cerut sprijinul poliţiei pentru a afla cine sunt autorii.

Pe reţelele de socializare e lumea laşilor, care te insultă fără teama că s-ar putea confrunta cu tine faţă în faţă şi atunci ar fi altceva. Dar am învăţat bine să mă simt confortabil în pielea mea şi nimic nu mă mai afectează ca înainte”.

ADVERTISEMENT