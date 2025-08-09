Un străin i-a ocupat casa și nu voia să mai plece, iar proprietarul a fost nevoit să o dărâme. Povestea care a făcut înconjurul internetului

Caz bizar în Spania unde un bărbat şi-a dărâmat propria casă de vacanță pentru a scăpa de un străin care locuia în ea fără niciun drept. Proprietarul a fost șocat când a văzut ce viață ducea ”oaspetele” său.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns o casă din Spania să fie locuită de un străin

Bărbatul și-a cumpărat casa în Spania înainte de pandemie. Și-a dorit o locuință pentru vacanță, pe care urma să o și renoveze. Pentru că a venit însă pandemia, acesta a mai amânat din planuri.

Locația nu a mai fost vizitată prea curând, iar între timp, un străin a reușit să intre înăuntru. Localnicii au crezut inițial că el este proprietarul, astfel că nu au spus nimic. Mai mult de atât, individul nici nu părăsea casa foarte rar.

ADVERTISEMENT

Ce a găsit proprietarul în casa sa ocupată de un străin

Bărbatul care a ocupat casa fără niciun drept trăia într-un adevărat lux. Proprietarul spune că acesta avea un sistem de alarmă, o canapea uriașă și chiar și internet și ducea o viață mai mult decât decentă.

„Avea un sistem de securitate, internet, un frigider dublu, mai multe televizoare cu plasmă, o canapea chaise longue imensă. Trăia ca un rege. Tipul a avut un tupeu enorm. A venit cu un camion de transport, cu mobilă cu tot. Şi-a aranjat chiar şi o zonă de relaxare pe terasă” a explicat proprietarul, citat de .

ADVERTISEMENT

Acesta a mai adăugat că a început să primească facturi uriașe și când s-a dus să vadă care e problema și l-a găsit pe străin în casa sa, i-a cerut să plece. Ocupantul însă nici nu a vrut să audă de așa ceva

ADVERTISEMENT

Singura soluție, demolarea locuinței

Pentru că nu avea cale de scăpare și pentru că de cea din România, proprietarul a decis că singura soluție este să înceapă demolarea locuinței respective.

ADVERTISEMENT

Astfel, acesta a mers la fața locului cu doi zidari la locație, care au început să dărâme pereții clădirii, urând să lase doar structura. Situația a degenerat astfel încât străinul a chemat poliția la fața locului.

Oamenii legii au fost și ei și l-au crezut în primă fază pe omul care a ocupat casa în mod ilegal. De abia după ce au fost prezentate mai multe documente, oamenii legii i-au dat dreptate și au confirmat cele întâmplate.

Nu este clar ce s-a întâmplat mai departe, cert este că povestea a devenit virală pe internet. Nu puțini sunt cei care au criticat legea din Spania în astfel de situații, iar unii au rămas șocați de cele întâmplate.