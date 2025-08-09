News

Un străin i-a ocupat casa și nu voia să mai plece, iar proprietarul a fost nevoit să o dărâme. Povestea care a făcut înconjurul internetului

Un bărbat a fost nevoit să își dărâme propria casă pentru că un străin a ocupat-o și nu mai voia să plece din ea. Cum s-a încheiat totul?
Valentina Vladoi
09.08.2025 | 18:18
Un strain ia ocupat casa si nu voia sa mai plece iar proprietarul a fost nevoit sa o darame Povestea care a facut inconjurul internetului
Cum a ajuns o proprietate privată să fie locuită de un străin. Sursă foto: El Espanol / colaj Fanatik

Caz bizar în Spania unde un bărbat şi-a dărâmat propria casă de vacanță pentru a scăpa de un străin care locuia în ea fără niciun drept. Proprietarul a fost șocat când a văzut ce viață ducea ”oaspetele” său.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns o casă din Spania să fie locuită de un străin

Bărbatul și-a cumpărat casa în Spania înainte de pandemie. Și-a dorit o locuință pentru vacanță, pe care urma să o și renoveze. Pentru că a venit însă pandemia, acesta a mai amânat din planuri.

Locația nu a mai fost vizitată prea curând, iar între timp, un străin a reușit să intre înăuntru. Localnicii au crezut inițial că el este proprietarul, astfel că nu au spus nimic. Mai mult de atât, individul nici nu părăsea casa foarte rar.

ADVERTISEMENT

Ce a găsit proprietarul în casa sa ocupată de un străin

Bărbatul care a ocupat casa fără niciun drept trăia într-un adevărat lux. Proprietarul spune că acesta avea un sistem de alarmă, o canapea uriașă și chiar și internet și ducea o viață mai mult decât decentă.

„Avea un sistem de securitate, internet, un frigider dublu, mai multe televizoare cu plasmă, o canapea chaise longue imensă. Trăia ca un rege. Tipul a avut un tupeu enorm. A venit cu un camion de transport, cu mobilă cu tot. Şi-a aranjat chiar şi o zonă de relaxare pe terasă” a explicat proprietarul, citat de El Español.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Acesta a mai adăugat că a început să primească facturi uriașe și când s-a dus să vadă care e problema și l-a găsit pe străin în casa sa, i-a cerut să plece. Ocupantul însă nici nu a vrut să audă de așa ceva

ADVERTISEMENT
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat
Digisport.ro
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB

Singura soluție, demolarea locuinței

Pentru că nu avea cale de scăpare și pentru că legea din Spania e diferită de cea din România, proprietarul a decis că singura soluție este să înceapă demolarea locuinței respective.

ADVERTISEMENT

Astfel, acesta a mers la fața locului cu doi zidari la locație, care au început să dărâme pereții clădirii, urând să lase doar structura. Situația a degenerat astfel încât străinul a chemat poliția la fața locului.

Oamenii legii au fost și ei în stare de șoc și l-au crezut în primă fază pe omul care a ocupat casa în mod ilegal. De abia după ce au fost prezentate mai multe documente, oamenii legii i-au dat dreptate și au confirmat cele întâmplate.

Nu este clar ce s-a întâmplat mai departe, cert este că povestea a devenit virală pe internet. Nu puțini sunt cei care au criticat legea din Spania în astfel de situații, iar unii au rămas șocați de cele întâmplate.

Video. Incendiu puternic în Galați, în apropiere de un cartier de blocuri ANL....
Fanatik
Video. Incendiu puternic în Galați, în apropiere de un cartier de blocuri ANL. Locuințele din zonă, în pericol
A fost desemnat cel mai urât câine din lume. Suma neașteptată pe care...
Fanatik
A fost desemnat cel mai urât câine din lume. Suma neașteptată pe care stăpâna patrupedului a încasat-o odată cu noul titlu
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au...
Fanatik
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Bruno Fernandes i-a lăsat cu gura căscată pe medicii din România: 'Du-te, dom’le,...
iamsport.ro
Bruno Fernandes i-a lăsat cu gura căscată pe medicii din România: 'Du-te, dom’le, de-aici, n-are cum'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!