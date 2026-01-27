Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de aproape este Universitatea Craiova de titlu

ADVERTISEMENT

Într-un sezon în care a evoluat mult sub așteptări, FCSB a mai făcut un pas spre ratarea play-off-ului din SuperLiga. Un supercomputer a analizat șansele ”roș-albaștrilor” după eșecul usturător din ultima etapă.

Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul SuperLigii. Un supercomputer a făcut o analiză amplă

Campioana României a început dezastruos anul 2026 și a pierdut cu FC Argeș, pentru ca apoi să fie , în etapa cu numărul 23 a SuperLigii.

În urma acestor rezultate dezamăgitoare FCSB se află abia pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte. ”Roș-albaștrii” au de recuperat 5 puncte până la poziția a 6-a deținută de Oțelul, însă au de depășit foarte multe formații.

Analiștii de Football Meets Data au făcut calculele după încheierea tuturor partidelor din runda a 23-a și au venit cu un verdict zguduitor: FCSB nu va prinde play-off-ul. După 1-4 cu CFR Cluj, trupa lui Elias Charalambous a mai pierdut 19% din șansele pe care le avea de a încheia între primele 6.

Cine prinde play-off-ul

O altă surpriză o reprezintă faptul că nici măcar CFR Cluj, care a înregistrat un parcurs fantastic de la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, nu este văzută cu șanse de a termina sezonul regulat în Top 6.

În schimb, FC Argeș a înregistrat o creștere de 11% în ceea ce privește posibilitatea de a obține bilete pentru play-off, după ce a învins-o pe codașa Metaloglobus, scor 2-0, și și-a întărit locul 4 în clasament.

Conform analizei, echipele care vor evolua aproape sigur în actualul sezon al play-off-ului sunt Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo. Celelalte formații care vor juca în ”finala” campionatului sunt trei outsidere: FC Argeș, FC Botoșani și U Cluj.

În acest moment, datele arată că Universitatea Craiova, care a înregistrat o creștere de 2% după victoria cu FC Botoșani, este . Oltenii sunt văzuți cu 52% șanse de a se încorona campioni. În spatele ”alb-albaștrilor” se află Rapid și Dinamo, ambele fiind cotate la sub 25%.

Only 7 rounds until the end of regular season in 🇷🇴. 🔵⚪️ Univ Craiova now at 52% to win 🏆title. 🔵🔴 FCSB drops to 11th place and loses massive -19% in Playoff chances after a 1-4 home loss to 🟤 CFR Cluj! 🇷🇴 Superliga — MD23 biggest shifts: 🏆 Title:

📈 +2% CSU Craiova… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Program FCSB în ultimele 7 etape ale sezonului regulat

Chiar dacă situația pare disperată pentru FCSB, există și un punct de speranță. Și acest vine din faptul că în finalul sezonului regulat și ar putea obține puncte care să o ducă în play-off.

În sezonul precedent ultima echipă intrată în play-off a avut 46 de puncte, ceea ce înseamnă că formația patronată de Gigi Becali are nevoie de încă 5 victorii în ultimele 7 etape, dar mai are nevoie și de jocul rezultatelor.

FCSB – Csikszerda – 1 februarie, ora 20:00

FCSB – FC Botoșani – 5 februarie, ora 20:30

Oțelul – FCSB – 8 februarie, ora 20:00

Universitatea Craiova – FCSB – 14 februarie

FCSB – Metaloglobus – 21 februarie

UTA Arad – FCSB – 28 februarie

FCSB – U Cluj – 7 martie

Clasament SuperLiga

După disputarea partidelor din etapa a 23-a a SuperLigii, FCSB a ajuns pe locul 11 în clasament, fiind devansată de CFR Cluj și Farul.