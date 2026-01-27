Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de aproape este Universitatea Craiova de titlu

Într-un sezon în care a evoluat mult sub așteptări, FCSB a mai făcut un pas spre ratarea play-off-ului din SuperLiga. Un supercomputer a analizat șansele ”roș-albaștrilor” după eșecul usturător din ultima etapă.
Campioana României a început dezastruos anul 2026 și a pierdut cu FC Argeș, pentru ca apoi să fie învinsă categoric de CFR Cluj pe Arena Națională, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 a SuperLigii.
În urma acestor rezultate dezamăgitoare FCSB se află abia pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte. ”Roș-albaștrii” au de recuperat 5 puncte până la poziția a 6-a deținută de Oțelul, însă au de depășit foarte multe formații.
Analiștii de Football Meets Data au făcut calculele după încheierea tuturor partidelor din runda a 23-a și au venit cu un verdict zguduitor: FCSB nu va prinde play-off-ul. După 1-4 cu CFR Cluj, trupa lui Elias Charalambous a mai pierdut 19% din șansele pe care le avea de a încheia între primele 6.
O altă surpriză o reprezintă faptul că nici măcar CFR Cluj, care a înregistrat un parcurs fantastic de la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, nu este văzută cu șanse de a termina sezonul regulat în Top 6.
În schimb, FC Argeș a înregistrat o creștere de 11% în ceea ce privește posibilitatea de a obține bilete pentru play-off, după ce a învins-o pe codașa Metaloglobus, scor 2-0, și și-a întărit locul 4 în clasament.
Conform analizei, echipele care vor evolua aproape sigur în actualul sezon al play-off-ului sunt Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo. Celelalte formații care vor juca în ”finala” campionatului sunt trei outsidere: FC Argeș, FC Botoșani și U Cluj.
În acest moment, datele arată că Universitatea Craiova, care a înregistrat o creștere de 2% după victoria cu FC Botoșani, este principala favorită la titlu. Oltenii sunt văzuți cu 52% șanse de a se încorona campioni. În spatele ”alb-albaștrilor” se află Rapid și Dinamo, ambele fiind cotate la sub 25%.
Chiar dacă situația pare disperată pentru FCSB, există și un punct de speranță. Și acest vine din faptul că ”roș-albaștrii” au parte de un program nu foarte greu în finalul sezonului regulat și ar putea obține puncte care să o ducă în play-off.
În sezonul precedent ultima echipă intrată în play-off a avut 46 de puncte, ceea ce înseamnă că formația patronată de Gigi Becali are nevoie de încă 5 victorii în ultimele 7 etape, dar mai are nevoie și de jocul rezultatelor.
După disputarea partidelor din etapa a 23-a a SuperLigii, FCSB a ajuns pe locul 11 în clasament, fiind devansată de CFR Cluj și Farul.