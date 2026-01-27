Sport

Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de aproape este Universitatea Craiova de titlu

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, și și-a micșorat șansele de a mai ajunge în play-off-ul SuperLigii. Toate calculele au fost făcute de un supercomputer.
Traian Terzian
27.01.2026 | 09:00
Un supercomputer a dat verdictul in SuperLiga Vesti proaste pentru FCSB in lupta la playoff si cat de aproape este Universitatea Craiova de titlu
Supercomputerul a calculat șansele FCSB de a mai prinde play-off-ul SuperLigii. Sursă foto: colaj Fanatik
Într-un sezon în care a evoluat mult sub așteptări, FCSB a mai făcut un pas spre ratarea play-off-ului din SuperLiga. Un supercomputer a analizat șansele ”roș-albaștrilor” după eșecul usturător din ultima etapă.

Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul SuperLigii. Un supercomputer a făcut o analiză amplă

Campioana României a început dezastruos anul 2026 și a pierdut cu FC Argeș, pentru ca apoi să fie învinsă categoric de CFR Cluj pe Arena Națională, scor 1-4, în etapa cu numărul 23 a SuperLigii.

În urma acestor rezultate dezamăgitoare FCSB se află abia pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte. ”Roș-albaștrii” au de recuperat 5 puncte până la poziția a 6-a deținută de Oțelul, însă au de depășit foarte multe formații.

Analiștii de Football Meets Data au făcut calculele după încheierea tuturor partidelor din runda a 23-a și au venit cu un verdict zguduitor: FCSB nu va prinde play-off-ul. După 1-4 cu CFR Cluj, trupa lui Elias Charalambous a mai pierdut 19% din șansele pe care le avea de a încheia între primele 6.

Cine prinde play-off-ul

O altă surpriză o reprezintă faptul că nici măcar CFR Cluj, care a înregistrat un parcurs fantastic de la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, nu este văzută cu șanse de a termina sezonul regulat în Top 6.

În schimb, FC Argeș a înregistrat o creștere de 11% în ceea ce privește posibilitatea de a obține bilete pentru play-off, după ce a învins-o pe codașa Metaloglobus, scor 2-0, și și-a întărit locul 4 în clasament.

Conform analizei, echipele care vor evolua aproape sigur în actualul sezon al play-off-ului sunt Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo. Celelalte formații care vor juca în ”finala” campionatului sunt trei outsidere: FC Argeș, FC Botoșani și U Cluj.

În acest moment, datele arată că Universitatea Craiova, care a înregistrat o creștere de 2% după victoria cu FC Botoșani, este principala favorită la titlu. Oltenii sunt văzuți cu 52% șanse de a se încorona campioni. În spatele ”alb-albaștrilor” se află Rapid și Dinamo, ambele fiind cotate la sub 25%.

Program FCSB în ultimele 7 etape ale sezonului regulat

Chiar dacă situația pare disperată pentru FCSB, există și un punct de speranță. Și acest vine din faptul că ”roș-albaștrii” au parte de un program nu foarte greu în finalul sezonului regulat și ar putea obține puncte care să o ducă în play-off.

În sezonul precedent ultima echipă intrată în play-off a avut 46 de puncte, ceea ce înseamnă că formația patronată de Gigi Becali are nevoie de încă 5 victorii în ultimele 7 etape, dar mai are nevoie și de jocul rezultatelor.

  • FCSB – Csikszerda – 1 februarie, ora 20:00
  • FCSB – FC Botoșani – 5 februarie, ora 20:30
  • Oțelul – FCSB – 8 februarie, ora 20:00
  • Universitatea Craiova – FCSB – 14 februarie
  • FCSB – Metaloglobus – 21 februarie
  • UTA Arad – FCSB – 28 februarie
  • FCSB – U Cluj – 7 martie

Clasament SuperLiga

După disputarea partidelor din etapa a 23-a a SuperLigii, FCSB a ajuns pe locul 11 în clasament, fiind devansată de CFR Cluj și Farul.

supercomputer SuperLiga FCSB playoff clasament SuperLiga

