Sport

Un supercomputer a prezis parcursul Angliei la Cupa Mondială! S-ar încheia într-un mod dramatic

Anglia se numără printre principalele favorite la Cupa Mondială din această vară, iar un supercomputer a prezis rezultatele pe care elevii lui Thomas Tuchel le vor înregistra la turneul final.
Bogdan Mariș
11.06.2026 | 09:15
Un supercomputer a prezis parcursul Angliei la Cupa Mondiala Sar incheia intrun mod dramatic
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Un supercomputer a prezis parcursul Angliei la Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Anglia caută al doilea titlu mondial din palmares, la 60 de ani distanță de la trofeul cucerit chiar pe teren propriu. Echipa pregătită de germanul Thomas Tuchel este văzută de specialiști cu șanse importante la cucerirea trofeului, iar un supercomputer a prezis parcursul englezilor, care s-ar încheia într-un mod extrem de dramatic.

Unde se va încheia parcursul Angliei la Cupa Mondială. Predicția supercomputerului

Anglia ar urma să ajungă din nou într-o finală de Cupă Mondială după 60 de ani, însă fără să pună mâna pe trofeu. Conform metro.co.uk, care citează rezultatele unui supercomputer al site-ului britanic FindSisterSites, care a realizat 10.000 de simulări, vicecampioana Europei ar urma să fie învinsă cu 2-1 după prelungiri de Franța în finala care se va disputa pe 19 iulie pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey).

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Anglia ar urma să încheie grupa L pe primul loc, cu 7 puncte, după o remiză cu Croația (1-1) și două victorii, 3-0 cu Ghana și 2-0 cu Panama. Echipa pregătită de Thomas Tuchel ar întâlni în 16-imi naționala Uzbekistanului, o debutantă la CM, de care ar trece fără emoții (3-0), urmând ca mai apoi să învingă țara gazdă Mexic în optimi, 2-1.

În sferturi, englezii ar da peste Brazilia, de care ar trece cu 4-3 la loviturile de departajare după 2-2 la finalul celor 120 de minute. În penultimul act, britanicii ar urma să învingă cu 1-0 campioana mondială en-titre, Argentina, înainte de a ceda contra Franței în finală. Ar fi a treia finală majoră pierdută de Anglia în ultimii 5 ani, după cele de la EURO 2020 și EURO 2024. Thomas Tuchel a surprins prin alegerile făcute cu privire la lotul Angliei pentru turneul final.

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Supercomputerul a prezis cine va câștiga „Gheata de Aur” la CM 2026

Supercomputerul vede Franța ca principală favorită la câștigarea turneului, iar vedeta echipei pregătite de Didier Deschamps, Kylian Mbappe, ar fi principalul favorit pentru titlul de golgheter. Atacantul a fost cel mai bun marcator la turneul final disputat în 2022 în Qatar, cu 8 reușite, una în plus față de Lionel Messi, care a câștigat trofeul alături de naționala Argentinei.

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Astfel, Mbappe ar deveni primul fotbalist din istorie care câștigă de două ori „Gheata de Aur” la Cupa Mondială. Al doilea favorit este englezul Harry Kane, cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din 2018 cu 6 reușite. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal și Erling Haaland sunt următorii pe această listă.

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