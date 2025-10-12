Sport

Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria! 4 stewarzi nu au reușit să îl imobilizeze. Cum s-a terminat totul

Partida dintre România și Austria a avut parte de un moment mai puțin fericit. Un fan român a pătruns pe teren, iar ulterior a fost escortat în afara stadionului de forțele de ordine.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
12.10.2025 | 23:36
Un suporter a intrat pe teren la bustul gol in Romania Austria 4 stewarzi nu au reusit sa il imobilizeze Cum sa terminat totul
ULTIMA ORĂ
Un spectator la bustul gol a intrat pe teren în România - Austria. Foto: Colaj Fanatik

Duelul dintre România și Austria a avut în față un moment controversat. Un fan a pătruns pe gazon în minutul 78, iar ulterior a fost condus de forțele de ordine în afara Arenei Naționale.

ADVERTISEMENT

Un fan a pătruns pe teren în România – Austria

Partida dintre România și Austria a fost dominată copios de „tricolorii” lui Mircea Lucescu. Cu mai puțin de 20 de minute înainte de fluierul final al lui Davide Massa, un suporter român a pătruns pe gazon.

Acest lucru s-a produs în minutul 78, când suporterul, aflat la bustul gol, a alergat și s-a apropiat de jucătorii ambelor formații naționale. Momentul a fost unul caraghios, nu mai puțin de 4 stewarzi fiind „driblați” de fan.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, suporterul cu pricina a fost oprit de un angajat al unei firme de securitate. Ulterior, stewarzii l-au escortat pe fanul cu incidentul în afara Arenei Naționale. FANATIK a surprins acest moment.

Fan România escortat în afara stadionului
Fanul cu incidentul a fost escortat în afara stadionului. Sursă foto: Fanatik

Ce șanse au „tricolorii” la locul doi după România – Austria 1-0

România a reușit să se impună în prelungirile partidei cu Austria. Virgil Ghiță a sărit ideal la centrarea lui Ianis Hagi din minutul 90+5 și astfel că a adus toate punctele în tabăra „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

În urma acestui rezultat, România a acumulat 10 puncte în grupa de calificare la Campionatul Mondial. Pentru elevii lui Mircea Lucescu urmează partidele cu Bosnia și San Marino.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să...
Digisport.ro
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie

Dacă România va câștiga ambele partide, „tricolorii” vor avea, cel puțin, locul doi în grupa H. În acest scenariu, „Generația de Suflet” va avea parte de un baraj mai accesibil pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

„Tricolorii”, nemulțumiți de arbitraj la România – Austria. Au cerut penalty-uri în ambele...
Fanatik
„Tricolorii”, nemulțumiți de arbitraj la România – Austria. Au cerut penalty-uri în ambele reprize. Dragomir și Mihăilă au protestat vehement, VAR nu a intervenit
Pierdere grea pentru Mircea Lucescu! Un titular a luat galben în România –...
Fanatik
Pierdere grea pentru Mircea Lucescu! Un titular a luat galben în România – Austria și va fi suspendat la decisivul cu Bosnia!
Surpriză! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura...
Fanatik
Surpriză! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura echipă ce ne-a bătut pe merit!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Lista lui Prunea! Cei 3 antrenori așteptați în locul lui Mircea Lucescu la...
iamsport.ro
Lista lui Prunea! Cei 3 antrenori așteptați în locul lui Mircea Lucescu la națională: 'Nu ducem lipsă, stai liniștit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!