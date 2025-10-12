Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria! 4 stewarzi nu au reușit să îl imobilizeze. Cum s-a terminat totul

Duelul dintre România și Austria a avut în față un moment controversat. Un fan a pătruns pe gazon în minutul 78, iar ulterior a fost condus de forțele de ordine în afara Arenei Naționale.

ADVERTISEMENT

Un fan a pătruns pe teren în România – Austria

. Cu mai puțin de 20 de minute înainte de fluierul final al lui Davide Massa, un suporter român a pătruns pe gazon.

, când suporterul, aflat la bustul gol, a alergat și s-a apropiat de jucătorii ambelor formații naționale. Momentul a fost unul caraghios, nu mai puțin de 4 stewarzi fiind „driblați” de fan.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, suporterul cu pricina a fost oprit de un angajat al unei firme de securitate. Ulterior, stewarzii l-au escortat pe fanul cu incidentul în afara Arenei Naționale. FANATIK a surprins acest moment.

Ce șanse au „tricolorii” la locul doi după România – Austria 1-0

România a reușit să se impună în prelungirile partidei cu Austria. Virgil Ghiță a sărit ideal la centrarea lui Ianis Hagi din minutul 90+5 și astfel că a adus toate punctele în tabăra „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, România a acumulat 10 puncte în grupa de calificare la Campionatul Mondial. Pentru elevii lui Mircea Lucescu urmează partidele cu Bosnia și San Marino.

ADVERTISEMENT

Dacă România va câștiga ambele partide, „tricolorii” vor avea, cel puțin, locul doi în grupa H. În acest scenariu, „Generația de Suflet” va avea parte de un baraj mai accesibil pentru Campionatul Mondial de anul viitor.