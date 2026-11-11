Sport

Un suporter aflat în scaun cu rotile a intrat pe teren după golul victoriei în minutul 90+5. Video

Ciprian Păvăleanu
12.11.2026 | 00:02
Un suporter aflat in scaun cu rotile a intrat pe teren dupa golul victoriei in minutul 905 Video
SPECIAL FANATIK
Un suporter aflat în scaun cu rotile a celebrat golul victoriei chiar de pe gazon, de lângă adversarii echipei sale favorite. Foto: Captură X EuroFoot
Faza săptămânii vine din Turcia, din Liga a 3-a! Un suporter aflat în scaun cu rotile a pătruns pe teren în minutul 90+5, când echipa sa a dat golul victoriei
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Deși săptămâna trecută a fost una cu sute de meciuri de top, din cupele europene și cele mai tari campionate, cea mai tare fază vine din Liga a 3-a din Turcia. Gebzespor și Inegol Kafkas s-au întâlnit într-un thriller cu 7 goluri, iar reușita ce a adus victoria gazdelor a venit în minutul 90+5, moment în care un suporter în scaunul cu rotile a pătruns pe gazon și a celebrat golul.

Un suporter turc aflat în scaun cu rotile a celebrat golul echipei sale direct pe gazon

Chiar dacă este vorba de divizia a treia, Turcia dovedește încă o dată că este una dintre țările cele mai pasionale atunci când vine vorba de „sportul rege”. Iubirea pentru fotbal nu se regăsește doar în Istanbul, la principalele echipe, Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, ci chiar și la echipe precum Gebzspor.

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Formația din Liga a 3-a s-a întâlnit într-un meci de campionat cu Inegol Kafkas, iar meciul avea să fie unul nebun. Altinas a deschis scorul pentru gazde în minutul 5, însă oaspeții au răsturnat situația meciului în două minute consecutive, cu golurile lui Paykoc și Gulen din minutele 15 și 16. Până la pauză, același Altinas a mai înscris de două ori, în minutele 26 și 32, și echipa sa a intrat astfel în avantaj la pauză. Inegol a egalat prin Senlikoglu în minutul 69, iar lovitura a fost dată de Gebzespor în prelungiri, mai exact în minutul 90+5, după o gafă uriașă în defensivă a adversarilor.

Altinas a marcat și al patrulea gol din acest meci, iar acest lucru a provocat un moment rar întâlnit. Unul dintre fanii echipei, aflat în scaun cu rotile, a intrat pe teren și a celebrat golul victoriei echipei sale, în timp ce se deplasa printre adversarii devastați de lovitura primită la ultima fază. „Scene incredibile în eșalonul al treilea din Turcia. Gebzespor a marcat golul victoriei în minutul 90+5 și a câștigat meciul cu 4-3! Un fan în scaun cu rotile a intrat pe gazon pentru a sărbători reușita”, au notat cei de la EuroFoot.

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Fanii fotbalului, reacție superbă la bucuria fanului lui Gebzespor

Faza postată pe profilul de X al celor de la EuroFoot a fost văzută rapid de peste 300.000 de persoane, iar mulți dintre iubitorii fotbalului au lăsat mesaje frumoase în secțiunea de comentarii, după ce faza din meciul de Liga a 3-a turcă a demonstrat încă o dată că fotbalul nu mai este un simplu sport: „Când iubita sau soția te va întreba de ce iubești acest joc atât de mult, doar arată-i acest videoclip”; „Ăsta este fotbal pur! Ce club nebun”; „Felul în care a intrat pe teren celebrând de parcă el ar fi marcat golul arată exact tipul de haos frumos pentru care merită să te uiți la fotbal”; „O, Doamne! Fotbalul este un lucru atât de frumos”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor de la faza golului.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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