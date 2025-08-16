Sport

Incident rasist la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterul care l-a abuzat pe Antoine Semenyo a fost arestat! Video

Un suporter al lui Liverpool a fost arestat după ce l-a abuzat rasial pe fotbalistul celor de la Bournemouth, Antoine Semenyo, în timpul meciului disputat vineri seară.
FANATIK
16.08.2025 | 18:14
Incident rasist la meciul Liverpool Bournemouth Suporterul care la abuzat pe Antoine Semenyo a fost arestat Video
ULTIMA ORĂ
Un suporter al lui Liverpool a fost arestat după ce l-a abuzat rasial pe fotbalistul celor de la Bournemouth, Antoine Semenyo. FOTO: Hepta

Noul sezon din Premier League a debutat cu victoria obținută de Liverpool, 4-2 contra lui Bournemouth pe Anfield. Meciul a fost marcat de omagiul fanilor pentru Diogo Jota, dar și de un incident neplăcut. Jocul a fost întrerupt în prima repriză după ce un suporter al lui Liverpool l-a abuzat rasial pe fotbalistul oaspeților, Antoine Semenyo.

ADVERTISEMENT

Suporter al lui Liverpool, arestat după meciul cu Bournemouth

Partida dintre Liverpool și Bournemouth a fost întreruptă în minutul 29, după ce Antoine Semenyo, fotbalist al oaspeților, a acuzat comportamentul unui fan, care l-ar fi abuzat rasial. Suporterul a fost escortat în afara arenei de forțele de ordine, iar jocul s-a reluat. O persoană aflată în tribună a surprins imagini cu suporterul lui Liverpool, aflat în scaun cu rotile, în timp ce acesta părăsea arena.

Semenyo avea să marcheze de două ori pe Anfield, însă gazdele au avut câștig de cauză la final, scor 4-2. La mai puțin de o zi de la incident, poliția din Liverpool a confirmat faptul că un bărbat de 47 de ani a fost arestat pentru o „infracțiune de ordine publică agravată rasial”, conform Sky Sports.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Antoine Semenyo după incidentul de pe Anfield

După finalul jocului, Federația Engleză și ambele cluburi și-au exprimat susținerea pentru Semenyo, iar fostul internațional englez Gary Neville, actualmente expert al Sky Sports, a catalogat incidentul drept „mizerabil”.

Fotbalistul celor de la Bournemouth a reacționat printr-o postare pe rețelele sociale. „Meciul de pe Anfield va rămâne cu mine pentru totdeauna, nu din cauza cuvintelor unei persoane, ci datorită modului în care lumea fotbalului s-a unit.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Le mulțumesc colegilor de la Bournemouth pentru că m-au susținut, jucătorilor și fanilor de la Liverpool pentru și-au arătat caracterul adevărat, dar și oficialilor care au demonstrat profesionalism. Când am marcat acele două goluri, am simțit că vorbesc singura limbă care contează cu adevărat pe gazon.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Digisport.ro
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz

Numărul uriaș de mesaje de susținere primite din lumea fotbalului îmi aduce aminte de iubirea pe care o am pentru acest sport. Mergem înainte, împreună”, a transmis internaționalul ghanez pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Live video Liga 2, etapa 3. Acum se joacă CS Dinamo – Steaua,...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Acum se joacă CS Dinamo – Steaua, marele meci al rundei
VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul...
Fanatik
VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul pe masă între cele două forțe ale fotbalului german din sezonul trecut
Costel Gâlcă, în gardă înainte de Rapid – FCSB: „Sunt în revenire de...
Fanatik
Costel Gâlcă, în gardă înainte de Rapid – FCSB: „Sunt în revenire de formă”. Veste excelentă pentru giuleșteni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Se știe echipa unde va juca Ianis Hagi? 'Doar acolo'
iamsport.ro
Se știe echipa unde va juca Ianis Hagi? 'Doar acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!