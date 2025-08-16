Incident rasist la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterul care l-a abuzat pe Antoine Semenyo a fost arestat! Video

Noul sezon din Premier League a debutat cu . Meciul a fost marcat de , dar și de un incident neplăcut. Jocul a fost întrerupt în prima repriză după ce un suporter al lui Liverpool l-a abuzat rasial pe fotbalistul oaspeților, Antoine Semenyo.

Suporter al lui Liverpool, arestat după meciul cu Bournemouth

Partida dintre Liverpool și Bournemouth a fost întreruptă în minutul 29, după ce Antoine Semenyo, fotbalist al oaspeților, a acuzat comportamentul unui fan, care l-ar fi abuzat rasial. Suporterul a fost escortat în afara arenei de forțele de ordine, iar jocul s-a reluat. O persoană aflată în tribună a surprins imagini cu suporterul lui Liverpool, aflat în scaun cu rotile, în timp ce acesta părăsea arena.

Police have arrested a 47-year-old man on suspicion of a racially aggravated offence on Antoine Semenyo 🚨 — Daily Mail Sport (@MailSport)

Semenyo avea să marcheze de două ori pe Anfield, însă gazdele au avut câștig de cauză la final, scor 4-2. La mai puțin de o zi de la incident, poliția din Liverpool a confirmat faptul că un bărbat de 47 de ani a fost arestat pentru o „infracțiune de ordine publică agravată rasial”, conform .

Mesajul lui Antoine Semenyo după incidentul de pe Anfield

După finalul jocului, Federația Engleză și ambele cluburi și-au exprimat susținerea pentru Semenyo, iar fostul internațional englez Gary Neville, actualmente expert al Sky Sports, a catalogat incidentul drept „mizerabil”.

Fotbalistul celor de la Bournemouth a reacționat printr-o postare pe rețelele sociale. „Meciul de pe Anfield va rămâne cu mine pentru totdeauna, nu din cauza cuvintelor unei persoane, ci datorită modului în care lumea fotbalului s-a unit.

Le mulțumesc colegilor de la Bournemouth pentru că m-au susținut, jucătorilor și fanilor de la Liverpool pentru și-au arătat caracterul adevărat, dar și oficialilor care au demonstrat profesionalism. Când am marcat acele două goluri, am simțit că vorbesc singura limbă care contează cu adevărat pe gazon.

Numărul uriaș de mesaje de susținere primite din lumea fotbalului îmi aduce aminte de iubirea pe care o am pentru acest sport. Mergem înainte, împreună”, a transmis internaționalul ghanez pe .