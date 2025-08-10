Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia

Cel mai mare masacru din istorie, Holocaustul, aduce o veste bună în rândul unui supraviețuitor. Acesta a primit un trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia care a ajuns, în sfârșit, la destinatar.

Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa

Daniel Heimann, în vârstă de 99 de ani, a intrat în atenția publicului datorită poveștii sale emoționante. Bărbatul care locuiește în Tel Aviv este o persoană care a trecut prin traumele cumplite din vremea Holocaustului.

Supraviețuitorul a locuit în Germania, împreună cu tatăl său, Maximilian, mama Elise și sora sa Käthe, relatează . A scăpat de deportare în copilărie, după ce figura maternă a luat decizia de a-l trimite în Palestina. Sora lui a plecat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Cu puțin timp înainte de persecuție familia a hotărât să facă un colet. Pachetul a fost trimis în urmă cu 82 de ani de către mama lui Daniel, însă bărbatul a intrat în posesia lui abia în anul 2024. Inițial, cutia a fost trimisă din Weiden, un orășel de lângă Nürnberg.

În această localitate bunicii lui Heimann aveau o fabrică. Pachetul primit de a ajuns la destinatar datorită unei întâmplări fericire. A adus un zâmbet pe chipul bătrânului de 99 de ani.

Ce obiecte conținea cutia

Cutia primită de supraviețuitorul Holocaustului a rămas intactă vreme de 82 de ani. Pachetul pregătit de mama lui Daniel Heimann conține câteva obiecte cu semnificație aparte pentru familia sa, dar și documente.

Înăuntru s-au mai aflat pașaportul bărbatului de pe vremea când era copil și câteva fotografii. De asemenea, acesta a mai descoperit o scrisoare înduioșătoare scrisă de mama sa. Femeia a recurs la un gest extrem de curajos și emoționant.

Elise a redactat un bilet pentru asociația care îl va deschide. „Ajutați-ne, ajutați-ne. Faceți ca copiii noștri să rămână copiii noștri”, este mesajul pe care l-a scris înainte să fie deportată alături de soțul său în Polonia, la Izbica.

Din păcate, și-a găsit sfârșitul în unul dintre lagărele de concentrare din acea zonă, cel mai probabil la Belzec sau Sobibor. Cutia de carton a ajuns la supraviețuitorul Holocaustului după ce a călătorit de-a lungul zecilor de ani.

Cum a intrat supraviețuitorul Holocaustului în posesia pachetului

Supraviețuitorul Holocaustului, pe numele său real Theo Heimann, a observă că cutia a rămas neatinsă datorită unei cunoștințe a lui Elise. Aceasta a păstrat pachetul în locuința sa din Weisen, însă nu a reușit să o trimită niciodată la destinatar.

A ținut-o până în clipa în care a murit. Ulterior, pachetul de carton a intrat în posesia rudelor sale care au donat-o asociației locale. În cadrul acestei organizații oamenii se ocupă cu colaborarea dintre evrei și creștini.

În cele din urmă o jurnalistă pe Christine Ascherl a vrut să știe mai multe amănunte. S-a interesat de poveste și a descoperit că Theo și-a schimbat numele în Daniel. Mai apoi, l-a căutat în Israel, unde pachetul trimis de Elise a ajuns în cele din urmă la destinatar.

Familia lui Daniel Heimann, comemorată în Germania

Pachetul trimis în urmă cu 82 de ani i-a fost livrat lui Daniel pe 13 iulie 2024. Înmânarea a fost făcută personal de către un reprezentant al ambasadei germane la Tel Aviv. Recent, un Stolperstein (o piatră de poticnire) a fost pusă în fața casei natale a lui Elise Heimann, în Weiden.

Daniel, prea bătrân pentru a călători pe distanțe lungi din cauza vârstei înaintate nu a luat parte la comemorare. Cu toate acestea, a privit întreaga procesiune prin video call, de pe ecranul unui telefon mobil.