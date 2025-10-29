Sport

Un susținător celebru al celor de la Rapid a anunțat că este în doliu după ce și-a pierdut tatăl. „Eroul meu”

Doliu pentru un cunoscut suporter al celor de la Rapid, care a anunțat că tatăl lui s-a stins din viață. Trista veste a fost dată și pe stadionul din Giulești.
Claudia Şoiogea
29.10.2025 | 12:04
Un sustinator celebru al celor de la Rapid a anuntat ca este in doliu dupa ce sia pierdut tatal Eroul meu
Un cunoscut suporter al echipei Rapid este în doliu. Sursa foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Clipe grele pentru un celebru rapidist, care a anunțat că este în doliu. Pierderea tatălui reprezintă o durere imensă pentru el, iar în memoria acestuia, a transmis un mesaj emoționant.

Doliu pentru un susținător celebrul al echipei Rapid

Unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai celor de la Rapid este în doliu. Anunțul a fost făcut chiar de către el, în mediul online, acolo unde le-a spus tuturor că tatăl lui s-a stins din viață.

ADVERTISEMENT

Andrei Ștefănescu, căci despre el este vorba, traversează una dintre cele mai grele și mai dureroase perioade din viața sa. Celebrul prezentator, cunoscut pentru aparițiile sale în galeria celor de la Rapid, a anunțat că și-a pierdut tatăl. Pe Facebook, Andrei Ștefănescu a postat un mesaj emoționant în memoria celui care a fost „eroul” său.

„Astăzi m-am despărțit de tatăl meu drag. I-am promis că vom vedea un meci împreună. Sunt sigur că de acolo, de sus, este lângă mine și Ayan. Dumnezeu să te odihnească, eroul meu!”, este mesajul postat de Andrei Ștefănescu.

ADVERTISEMENT
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ...
Digi24.ro
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare

Moartea tatălui lui Andrei Ștefănescu, anunțată și pe stadionul din Giulești

Alături de mesajul profund, suporterul rapidiștilor a postat și o imagine în care apare tatăl lui. Poza a fost făcută la un meci de-ale Rapidului, iar Andrei, Ayan și regretatul lor tată apar îmbrăcați în adevărata uniformă de suporteri.

Mai mulți colegi de breaslă, dar și fani i-au transmis acestuia mesaje de condoleanțe. Printre ei se numără artistul Ralflo, Ornela Pasăre, dar și fostul său coleg de trupă, Kamara.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău din inimă Andrei, este printre îngeri.”, „Sincere condoleanțe! Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, ”Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A fost un om minunat.”, sunt mesajele transmise de cei trei artiști.

Trista veste a trecerii în neființă a tatălui lui Andrei Ștefănescu a fost dată și pe stadion din Giulești, luni seara, atunci când Rapid București a jucat cu Unirea Slobozia, în etapa 14 din Superliga României. Tatăl lui Andrei Ștefănescu era o prezență destul de frecventă în tribune, iar acum, toți cei care l-au cunoscut îi vor duce lipsa.

Momentan, Andrei Ștefănescu a preferat să își plângă tatăl în liniște. Prezentatorul TV nu a dat detalii despre tragicului eveniment și nici nu a spus care este motivul care a dus la pierderea tatălui său.

Decizia luată de Inter în cazul portarului implicat într-un accident mortal! Cristi Chivu...
Fanatik
Decizia luată de Inter în cazul portarului implicat într-un accident mortal! Cristi Chivu nu a stat la discuții. Update
Mijlocașul lui Dinamo, out până în 2026! Veste grea pentru „câinii roșii”
Fanatik
Mijlocașul lui Dinamo, out până în 2026! Veste grea pentru „câinii roșii”
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace...
Fanatik
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om...
iamsport.ro
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om cu un alt caracter, altă viață, deosebit de valoros!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!