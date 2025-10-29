Un susținător celebru al celor de la Rapid a anunțat că este în doliu după ce și-a pierdut tatăl. „Eroul meu”

ADVERTISEMENT

Clipe grele pentru un celebru rapidist, care a anunțat că este în doliu. Pierderea tatălui reprezintă o durere imensă pentru el, iar în memoria acestuia, a transmis un mesaj emoționant.

Doliu pentru un susținător celebrul al echipei Rapid

Unul dintre cei mai cunoscuți este în doliu. Anunțul a fost făcut chiar de către el, în mediul online, acolo unde le-a spus tuturor că tatăl lui s-a stins din viață.

Andrei Ștefănescu, căci despre el este vorba, traversează una dintre cele mai grele și mai dureroase perioade din viața sa. Celebrul prezentator, cunoscut pentru aparițiile sale în galeria celor de la Rapid, a anunțat că și-a pierdut tatăl. Pe Facebook, Andrei Ștefănescu a postat un mesaj emoționant în memoria celui care a fost „eroul” său.

„Astăzi m-am despărțit de tatăl meu drag. I-am promis că vom vedea un meci împreună. Sunt sigur că de acolo, de sus, este lângă mine și Ayan. Dumnezeu să te odihnească, eroul meu!”, este mesajul postat de Andrei Ștefănescu.

Moartea tatălui lui Andrei Ștefănescu, anunțată și pe stadionul din Giulești

Alături de mesajul profund, suporterul rapidiștilor a postat și o imagine în care apare tatăl lui. Poza a fost făcută la un meci de-ale Rapidului, iar Andrei, Ayan și regretatul lor tată apar îmbrăcați în adevărata uniformă de suporteri.

Mai mulți colegi de breaslă, dar și fani i-au transmis acestuia mesaje de condoleanțe. Printre ei se numără artistul Ralflo, Ornela Pasăre, dar și fostul său coleg de trupă, Kamara.

„Îmi pare rău din inimă Andrei, este printre îngeri.”, „Sincere condoleanțe! Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, ”Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A fost un om minunat.”, sunt mesajele transmise de cei trei artiști.

Trista veste a a fost dată și pe stadion din Giulești, luni seara, atunci când Rapid București a jucat cu Unirea Slobozia, în etapa 14 din Superliga României. Tatăl lui Andrei Ștefănescu era o prezență destul de frecventă în tribune, iar acum, toți cei care l-au cunoscut îi vor duce lipsa.

Momentan, Andrei Ștefănescu a preferat să își plângă tatăl în liniște. Prezentatorul TV nu a dat detalii despre tragicului eveniment și nici nu a spus care este motivul care a dus la pierderea tatălui său.