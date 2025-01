Un SUV a intrat în mulțime de Anul Nou, în SUA: 10 de morți și peste 30 de răniți. Atacatorul plănuise un adevărat masacru. Update

Cel puțin 10 persoane au murit după ce SUV-ul a intrat în mulțime pe strada Bourbon din Cartierul Francez al New Orleans. Strada Bourbon (franceză: Rue Bourbon, spaniolă: Calle de Borbón) este o stradă istorică din inima cartierului francez din New Orleans renumită pentru numeroasele sale baruri și cluburi de striptease.

UPDATE, 15:45. Oamenii se pregăteau de Sugar Bowl

Locuitorii din New Orleans se pregăteau de Sugar Bowl, un meci de fotbal american destul de important pentru comunitatea locală. Mai mult, zona este considerată a fi sufletul petrecerilor gay și un adevărat refugiu pentru comunitatea LGBTQ.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, nu există momentan niciun indiciu că atacul ar avea legătură cu meciul care va avea loc miercuri, 2 ianuarie, sau cu festivitățile pregătite de cei din comunitatea LGBTQ. Cert e că autoritățile locale au promis că vor dubla numărul de polițiști înainte de Sugar Bowl, pentru a se asigura că astfel de incidente nu vor avea loc.

UPDATE, ora 15:40. Atacatorul plănuise un adevărat masacru, avea pregătit explozibil

Potrivit surselor din anchetă, în mașina suspectului s-ar fi găsit explozibili. Momentan nu se știe nici cine e individul, dacă a fost prins sau este în continuare căutat sau ce l-ar fi motivat să comită acest atac. Mai mult, dacă FBI a anunțat că nu ar fi vorba despre un atac terorist, primarul din New Orleans este de altă părere. ”Ştim că oraşul New Orleans a fost lovit de un atac terorist”, a declarat primarul LaToya Cantrell.

ADVERTISEMENT

Un SUV a intrat în mulțime în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou

Cu 17,74 milioane de vizitatori numai în 2017, New Orleans depinde de Bourbon Street ca principală atracție turistică. Pentru milioane de vizitatori în fiecare an, Bourbon Street oferă o perspectivă bogată asupra trecutului New Orleans. Ușor de înțeles, așadar, de ce această stradă era plină de oameni.

Martorii spun că mașina a intrat cu mare viteză în mulțime, după care șoferul s-a dat jos și s-au auzit focuri de armă. E neclar dacă oamenii au murit sau au fost răniți și de aceste focuri de armă, însă în total se pare că ar fi 10 morți și 30 de răniți. Polițiștii îl urmăreau în acel moment pe șoferul necunoscut publicului larg.

ADVERTISEMENT

căzute la sol care primeau îngrijiri medicale lângă intersecția străzilor Bourbon și Canal. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din New Orleans a declarat pentru că ”rapoartele inițiale arată că o mașină ar fi intrat într-un grup de oameni”.

Jim și Nicole Mowrer sunt doi turiști din Iowa, care au asistat la întreaga scenă. Nicole a declarat pentru CBS News oamenii urmăreau focurile de artificii și se bucurau de atmosfera de Anul Nou în Cartierul Francez când au auzit zgomote ciudate.

ADVERTISEMENT

O camionetă a ucis 10 persoane după ce a intrat în mulțime în SUA

Cei doi martori au povestit cum văzut apoi o camionetă albă trecând peste un grup de oameni ”cu viteză mare”. Soții Mowrer au declarat că au auzit împușcături imediat după impact și au mers să încerce să ajute oamenii pe care i-au găsit răniți, dar și-au dat seama că victimele erau deja moarte.

”Am fost destul de aproape de locul unde a început totul”, a povestit femeia, care se afla la câteva zeci de metri de incident. ”Odată ce a trecut pe lângă noi, am auzit focuri de armă, am văzut poliția mergând în acea direcție”, a povestit Nicole.

”Odată ce focurile de armă nu s-au mai auzit, am ieșit în stradă și am dat peste o mulțime de mai mulți oameni care au fost loviți, am vrut să vedem ce putem face pentru a ajuta”, a completat femeia.

Soții Mowrer au mărturisit că victimele pe care și în acel moment nu erau vizibile urme de răni produse de o armă de foc. Cei doi martori au părăsit zona odată ce au început să sosească medicii și pompierii, însoțiți de polițiști.