Un tânăr a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD pentru a fi salvat

Un elicopter SMURD a intervenit pentru a salva un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. Cum a decurs operațiunea salvamontiștilor.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 22:01
Un tânăr a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. Sursa foto: Facebook/ DSU

Un tânăr a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD pentru a salva victima. Cum s-a desfășurat întreaga misiune.

Tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii

Echipele SMURD și Salvamont au intervenit recent pentru a salva un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. Victima a colaborat cu salvatorii, iar întreaga misiune de salvare a fost un succes. Salvamontiștii au acționat cu profesionalism pentru a preda victima în siguranță echipajului medical.

În momentul în care au ajuns la fața locului, salvamontiștii au pregătit trolierea. Tânărul care a căzut de pe stânci a fost ridicat la bordul elicopterului SMURD din cadrul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. Odată ajuns în siguranță la bordul elicopterului, tânărul a fost transportat la spital, acolo unde a primit îngrijirile medicale necesare.

„Acest eveniment ne reamintește cât de importantă este prudența atunci când mergem la munte. Indiferent de nivelul de dificultate al traseului, siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.”, a transmis DSU, pe Facebook.

Sfaturi pentru drumeții în siguranță pe munte

În ultimele zile, Dispeceratul Național Salvamont a fost solicitat pentru a salva zeci de persoane care s-au aventurat în munți. Peste 30 de persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, care au avut o misiune destul de grea. Din păcate, 4 dintre persoanele care au cerut ajutor nu au mai putut fi salvate.

Pentru ca drumețiile pe munte să se desfășoare în condiții de siguranță, autoritățile le-au reamintit tuturor pasionaților de aventură câteva reguli care îi pot salva. Autoritățile recomandă planificarea în avans a traseului, precum și adaptarea sa la condiția fizică a fiecăruia. De asemenea, este foarte important ca drumeții să nu plece niciodată singuri la drum, ci să fie mereu însoțiți de alte persoane.

Atunci când se aventurează pe munte, drumeților le este recomandat să poarte echipament adecvat. Nu trebuie să lipsească nici trusa de prim ajutor care, de cele mai multe ori, face diferența între viață și moarte și poate fi folosită până la sosirea echipelor de salvatori. Nu în ultimul rând, este important ca înainte de a pleca la drum să se verifice prognoza meteo.

