Un tânăr a murit înecat în canalul Dunăre-Marea Neagră. I s-a făcut rău, deși era înotător de performanță

Un tânăr a murit în timp ce s-a aventurat în canalul Dunăre-Marea Neagră. Băiatul în vârstă de 23 de ani era înotător de performanță, dar la un moment dat i s-a făcut rău și așa a fost înghițit de apă.

Tânărul se afla în vizită la rude și înota alături de fratele lui

Tragedia a avut loc sâmbătă seară, iar tânărul era însoțit de fratele său și se afla în vizită la niște rude.

Au sosit reprezentanți ai ISU Dobrogea și de la Ambulanță. Totodată, un elicopeter SMURD a survolat pe tot parcursul intervenției.

Vreme de cinci ore s-au chinuit scafandrii să caute . În tot acest timp, apropiații au rămas șocați de întâmplare.

Concret, la ora 23:45 a fost identificat cadavrul și predat medicilor. Aceștia au executat manevre de resuscitare, dar au fost nevoiți să declare decesul în jurul orei 00:09.

De altfel, potrivit , tânărul era originar din Hunedoara și venise să-și vadă rudele din Constanța.

Cei apropiați regretă moartea tânărului

Vestea morții i-a șocat pe toți cei apropiați ai victimei. Pe rețelele de socializare curg mesaje de condoleanțe.

”Dragul meu Ruben ne vom revedea pe plaiurile cerești. Vei rămâne veșnic în inima mea/Suntem cu inimile copleșite de durere, ne mângâie doar speranța revederii! La revedere, Ruben!/Plângem împreună cu voi. Dumnezeu să-l ierte/ Greu de crezut, greu de acceptat… Domnul Dumnezeu să-l ierte/ Nu pot sa cred… Dumnezeu să-l odihnească în pace! Îmi pare nespus de rău/De când am aflat această veste, am tot sperat într-o minune, am plâns și acum că s-a adeverit trista veste, nu pot accepta că e adevărat, nu mă pot opri din plâns, era un băiat pe care l-am apreciat și tare drag nou/ Doamne nu pot sa cred… Dumnezeu sa aibă grija de sufletul lui”, sunt o parte dintre mesajele de regret ale celor apropiați tânărului înotător, potrivit

Vineri, a mai avut loc un caz similar. Un adolescent de 17 ani, din Giurgiu, a pierit în timp ce se scălda în canalul Plantelor. Se afla alături de câțiva prieteni.

Reprezentanții ISU atrag atenția să nu înotăm acolo unde sunt curenți puternici de apă și mai ales dacă nu stăpânim foarte bine un astfel de sport.

”Pentru a preveni astfel de tragedii, oamenii trebuie să țină cont de o serie de recomandări, pe care, cu siguranță le și cunosc.

Trebuie sa meargă doar în locurile special amenajate pentru înot şi scăldat. Sunt de evitat lacurile, canalele sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, iar curenţii puternici.

Nu trebuie să intre singuri în apă, mai ales dacă nu știu să înoate foarte bine. Anul trecut am fost fericiți de astfel de tragedii pe timpul verii, însă în 2020, 10 persoane si-au pierdut viața în timp ce se aflau la scăldat sau la pescuit”, a transmis purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu.