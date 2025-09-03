Un tânăr campion la box a decedat în circumstanțe incredibile! Reacția cutremurătoare a familiei

Boxerul englez Leo Mountain a decedat în luna aprilie a acestui an, la vârsta de doar 18 ani, după ce a fost implicat într-un accident. Detaliile incredibile au ieșit la iveală după ancheta efectuată de autorități, care s-a încheiat recent. Familia și clubul tânărului sportiv au reacționat după tragicul eveniment.

Un tânăr campion la box a decedat după ce a fost lovit de un TIR

Leo Mountain, campion la box în nord-vestul Angliei, a murit pe 20 aprilie 2025, la vârsta de doar 18 ani, după ce a fost lovit de un TIR. Tânărul sportiv petrecuse seara la un bar alături de mai mulți prieteni și se afla în stare de ebrietate în momentul în care a fost pus într-un taxi de către amicii săi.

Mai apoi, acesta a părăsit vehiculul și a ajuns pe drumul A623 din orașul natal Morecambe, unde s-a întins pe jos. Șoferul de TIR, care circula cu viteza legală de 40 de mile pe oră (aproximativ 64 de kilometri pe oră), l-a văzut pe acesta cu aproximativ două secunde înainte de impact, neavând destul timp pentru a reacționa. Șoferul a afirmat în cadrul anchetei că i s-a părut că vede „un sac de gunoi” pe drum, conform .

Concluzia medicului legist după decesul lui Leo Mountain

Decesul lui Leo a fost pronunțat la fața locului, rănile suferite de acesta fiind extrem de grave. „Cazul este unul tragic și îmi pare foarte rău pentru familia sa. Nu îmi pot imagina ce simt rudele sale în acest moment, părea să fie un tânăr minunat. Accidentul a avut un impact semnificativ și asupra șoferului de TIR.

Leo era întins pe mijlocul drumului în dimineața zilei de 20 aprilie când a fost lovit fatal de un TIR. Nu e posibil să determinăm exact circumstanțele decesului său, iar Leo avea o alcoolemie ridicată. Sunt de părere că șoferul nu a avut oportunitatea de a evita impactul, au trecut doar două secunde de când a văzut ceva pe drum până la producerea accidentului”, a transmis medicul legist Emma Mather.

Familia tânărului boxer, cutremurată de tragicul accident

„Cu inimi extrem de grele, noi, Lee, Lewis, Olivia și eu anunțăm public faptul că cel mai tânăr copil al nostru a decis să rămână pentru totdeauna la vârsta de 18 ani. Mulțumim tuturor din inimă pentru fiecare mesaj și apel, nu veți ști niciodată cât de mult înseamnă. Băiatul nostru era cel mai chipeș, amuzant, muncitor, grijuliu și frumos. Dormi liniștit, ‘bambino’ ”, a transmis mama sportivului.

Mesaj de suflet al clubului după decesul lui Leo Mountain

Coastal Amateur Boxing Club, gruparea pe care talentatul sportiv a reprezentat-o în cariera de boxer, a transmis un mesaj pe rețelele sociale. „Leo era un tânăr minunat. Fiecare boxer, antrenor sau suporter îl iubea pe Leo. Avea o personalitate incredibilă, aducea zâmbete și lumină în fiecare încăpere. Ca boxer, Leo a devenit recent campion al regiunii nord-vest, aspect de care el, familia și clubul erau foarte mândri.

A fost un boxer foarte talentat, cu o atitudine extraordinară. Avea o inimă de campion atât în ring, cât și în afara lui. E de neimaginat că zâmbetul, glumele și prezența lui au dispărut, avea atât de multe de oferit. Ești respectat de mulți, iubit de mulți, un CAMPION”, a fost mesajul clubului englez. Lumea sportului a fost cutremurată în ultimele luni și de un alt deces tragic. după .