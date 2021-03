Un tânăr cântăreț din România ascunde o dramă de neimaginat! A fost abandonat de mic

Un tânăr cântăreț din România ascunde o dramă cumplită. Viața lui nu a fost una deloc ușoară, cel mai mare necaz de care s-a lovit fiind încă de pe vremea când era un copil: a fost abandonat.

Este vorba despre Ionuț Merkez, un tânăr talentat din noul val al maneliștilor care îi amenință încetul cu încetul supremația lui Jador în industria muzicii de petrecere.

Cunoscut publicului sub numele Ionuț Frumușelu, artistul a trecut printr-o copilărie dureroasă. A rămas cu sechele în urma traumelor pe care le-a suferit.

Tânărul cântăreț Ionuț Merkez, părăsit de tată de mic

Tatăl său l-a părăsit fără nicio explicație, iar în cei 25 de ani l-a văzut doar de două ori. Divorțul părinților săi l-au afectat destul de tare, iar recent cântărețul de muzică de petrecere a vorbit despre momentele dificile prin care a trebuit să treacă.

„Tatăl meu m-a părăsit la vârsta de doi ani și mă întreb și acum de ce a făcut asta și nu găsesc un răspuns. Nu înțeleg de ce a renunțat și la mine atunci când a divorțat de mama. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, l-am văzut de două ori în 25 de ani.

Dar, din păcate nu am avut de ales și m-am împăcat cu ideea că nu i-a păsat și nu m-a iubit, pot să spun că am uitat ce înseamnă noţiunea de tată. Viața merge mai departe și îi mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama care mă iubește enorm și e lângă mine la orice pas”, povestește cu durere în glas Ionuț Merkez.

„Îmi doresc să zic tată și nu am cui”

Pentru a merge mai departe, atistul și-a găsit refugiul în muzică. Muzica l-a ajutat să fie puternic și să se descurce pe cont propriu, chiar dacă i-a lipsit iubirea tatălui său.

„Lipsa tatălui mi-a accentuat dorința de a reuși în muzică și de a-mi susține familia. Lipsa tatălui m-a marcat și mă marchează. Eu nu am zis “tată” niciodată” și m-a durut mereu când vedeam colegii de la școală cum se bucurau de părinții lor, cât de fericiți sunt împreună și eu nu eram.

Și în ziua de astăzi îmi doresc să zic “tată” și nu am cui. De mic copil mi-a plăcut muzica, îmi plăcea să cânt mereu și oriunde, muzica a fost că un refugiu, ca un medicament pentru suflet, doar muzica mă liniștea atunci când eram trist. Țelul meu este să ajung cât mai sus în muzică și să-i fac mândri pe bunicii mei și mama mea”, ne-a spus celebrul cântăreț Ionuț Frumușelu.

