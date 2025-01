Un tânăr de 20 de ani care a câștigat 8 milioane de euro la loto a luat o decizie neașteptată. A luat pe toată lumea prin surprindere

Un tânăr s-a văzut peste noapte milionar, după un câștig uriaș la loto, dar a recurs la un gest neînțeles de mulți. Ochii ai fost ațintiți asupra lui atunci când a anunțat ce vrea să facă.

Ce a făcut un tânăr de numai 20 de ani după ce a câștigat un premiu uriaș la loto

Multă lume visează , pentru a avea o viață liniștită și, probabil, pentru a nu mai fi nevoiți să muncească nici măcar o singură zi. Totuși, un băiat de numai de 20 de ani, care , are cu totul alte planuri.

ADVERTISEMENT

În dimineața zilei de 5 ianuarie, James Clarkson s-a trezit și a intrat pe internet pentru a verifica dacă urmează să ningă în zona sa. Dar nu mică i-a fost surpriza atunci când a observat o notificare de la Loteria Națională, prin care a fost înștiințat că tocmai câștigase impresionanta sumă de 7.533.329 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 8.700.000 de euro.

Bărbatul, ucenic instalator de gaze din Carlisle, câștigase anterior 120 de lire la extragerea de Crăciun și a decis să-și încerce încă o dată norocul, cu două bilete „Lucky Dip” și trei seturi de numere generate aleatoriu pentru prima extragere din 2025.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele acele selecții aleatorii l-au făcut milionar peste noapte, dar nu a lăsat acest lucru să-i schimbe viața. Imediat după ce și-a dat seama ce se petrece, și-a trezit iubita pentru a-i spune, dar aceasta nu l-a crezut.

„Eram acasă la prietena mea și m-am trezit devreme pentru a verifica zăpada când am văzut un mesaj care spunea că am câștigat în aplicația Loteria Națională. Doar că nu am crezut, am crezut că visez”, a spus bărbatul, conform

ADVERTISEMENT

A continuat să meargă la muncă

La ora 9:00, a sunat la numărul Loteriei Naționale și victoria i-a fost confirmată. Tânărul care a câștigat o avere la loto și-a petrecut ziua vizitându-și rudele pentru a împărtăși vestea uriașă.

Dar, în mod surprinzător, luni dimineața, James s-a întors la muncă. Acesta nici nu vrea să audă să renunțe la job-ul său, deoarece vrea să rămână cu picioarele pe pământ și să-și clădească un viitor.

ADVERTISEMENT

„Era cam neplăcut, dar asta e realitatea. Nu am de gând să renunț la muncă, sunt prea tânăr. Am nevoie de un scop în viață, plus că tata nu m-ar lăsa oricum să nu muncesc. El spune că sunt mulți milionari care încă muncesc și că ai nevoie de un motiv pentru a te trezi în fiecare zi.

Știu că oamenii ar putea crede că sunt nebun să continui să muncesc, dar vreau să fac asta și, desigur, vor fi și câteva vacanțe frumoase între timp”, a adăugat James.