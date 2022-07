Un tânăr de 20 de ani și-a găsit sfârșitul într-o mașină de tocat la locul de muncă. Era dat dispărut de două luni

Un bărbat care era dat dispărut de două luni și-a găsit sfârșitul în mod tragic.

Un bărbat dispărut de două luni a murit la muncă

Bărbatul în cauză era dat dispărut de două luni și abia acum s-a descoperit faptul că acesta a murit în mod tragic.

Medicul legist a transmis faptul că acesta a fost ucis după ce a căzut în tocătorul industrial al fabricii în care acesta lucra.

Mai mult decât atât, a fost găsit sânge uscat pe mașina de mărunțit pe care o opera tânărul de 20 de ani pe nume Duncan Alexander Burrell-Gordon.

Duncan Alexander Burrell-Gordon și ultimele lucruri care se știau despre acesta este că a mers la locul de muncă, la fabrica la care lucra în Carolina de Sud.

Declarația șocantă care avea să arate ce s-a întâmplat cu tânărul în vârstă de 20 de ani a venit din partea medicului legist al comitatului Spartanburg, Rusty Clevenger.

Tânărul de 20 de ani a sfârșit în mașina de tocat industrială

Acesta a declarat că pe mașinăria respectivă din fabrică au fost găsite mici bucăți de carne umană și astfel s-a luat decizia să fie efectuat un test ADN, care, din păcate, a scos la iveală faptul că acesta se potrivea cu mostrele luate de la

“Ceea ce am testat și a fost pozitiv a provenit de sub un suport aflat sub banda transportoare, imediat după mașina de mărunțit plasticul”, a transmis Clevenger, potrivit WYFF.

Mașina respectivă la care lucra bărbatul dat dispărut de două luni a fost inspectată nu o dată, ci de trei ori și inclusiv de tatăl celui care era de negăsit, dar nimeni nu a observat nimic suspect.

Deoarece nu a fost găsit un cadavru, căutarea nu se putea numi o investigație pentru moarte suspectă.

Mai mult, legistul nu poate întocmi un certificat de deces, dar cert este că tânărul și-a pierdut viața într-un mod groaznic.