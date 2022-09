Un tânăr de 24 ani, găsit mort în apartamentul său din Timișoara. Băiatul s-ar fi sinucis

Potrivit anchetatorilor, băiatul s-a spânzurat de un calorifer. Pentru că nu au găsit niciun bilet de adio, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.

Un tânăr s-a sinucis în Timișoara

”La data de 09.09.2022, în jurul orei 10:50, poliţiştii Secţiei 2 Urbane Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Bradul din Timişoara, un bărbat s-ar fi sinucis.

Ajunşi la faţa locului poliţiştii au constatat că cele sesizate se confirmă, în apartament fiind găsit, din nefericire, trupul neînsufleţit al unui un bărbat de 24 de ani”, a transmis IPJ Timiş.

Cel care a sesizat Poliția e colegul de apartament al tânărului. Deși, cel mai probabil, tânărul s-a sinucis, anchetatorii vor analiza acest caz foarte atent pentru că nu există un bilet de adio lăsat de tânăr.

Timișorenii sunt încă în stare de șoc după ce o tânără s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje în luna mai a acestui an. Mai mult, femeia și-a luat cu ea pe lumea cealaltă și copiii de 3 și 6 ani, pentru că ar fi suferit de o depresie severă.

, au fost găsite 3 victime căzute de la înălțime (bloc 10 etaje, nu se cunoaște nivelul de la care au căzut), 1 adult de sex feminin cu vârsta de 33 ani și 1 copil (băiat, aproximativ 3 ani) care prezintă leziuni incompatibile cu viața și 1 copil (fată, aproximativ 6 ani) care prezintă semne vitale, căruia i se acordă primul ajutor medical”, transmiteau atunci reprezentanții ISU Banat. Din păcate, fetița a murit la spital.

În București, o fată de 14 ani a murit după ce a căzut de la etaj, însă nici în acest caz polițiștii nu pot spune clar dacă a fost vorba de suicid, sau nu. Părinții susțin că fată nu avea niciun motiv să-și pună capăt zilelor, astfel că întreaga familie e șocată. Pompierii spun că fata a căzut de la etajul trei al unui bloc din Sectorul 5 din București.

Între timp, zilele trecute în Cluj-Napoca, fata unui preot din Moisei (Maramureș), s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Cluj-Napoca. Tânăra era la rândul său deprimată și și-a anunțat iubitul că se va sinucide, cu puține momente înainte de a sări în gol.

” că nu am avut puterea să continui. Pentru că sincer eram prea f*** metal. Dar te iubesc enorm de mult și am încredere în tine că o să fie bine și că o să te descurci.

Sper să îți amintești de mine în a good way pentru că nu aș suporta să știu că suferi. Așa a fost să fie. Și sunt sigură că toată lumea o să poată să își vadă de treabă și să treacă peste. Și să își amintească de mine in a good way în loc să plângă după mine, pentru că asta îmi doresc cel mai tare”, a fost ultimul mesaj al tinerei pentru iubit.