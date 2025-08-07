Un tânăr de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru. Ce l-a împins la acest gest

A fost panică pe o stradă din Timișoara, după ce un tânăr de 25 de ani s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc. Din fericire, acesta a scăpat cu viață. El a fost transportat la spital pentru mai multe îngrijiri. Care sunt motivele ce l-au împins spre un astfel de gest.

ADVERTISEMENT

Un tânăr de 25 de ani s-a aruncat de la etajul patru

Polițiștii din Timișoara au fost în alertă în noaptea de miercuri spre joi. În jurul orei 00.45, un tânăr de 25 de ani al unui bloc situat pe strada Gheorghe Lazăr.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical. Din fericire, tânărul era în viață. Acesta se prăbușise pe niște tufe, astfel că a scăpat doar cu câteva răni ușoare. Totuși, el a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

„Polițiștii Secției 4 Urbană au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui imobil situat pe strada Gheorghe Lazăr, din Timișoara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, tânărul fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii vătămare corporală din culpă”, au transmis polițiștii din cadrul IPJ Timiș.

ADVERTISEMENT

Motivele pentru care tânărul a recurs la acest gest extrem

Polițiștii au început cercetările de la fața locului. În acest context, ei au aflat că tânărul . De asemenea, ei au descoperit că s-a certat cu iubita sa și asta l-a făcut să se arunce pe fereastră, conform .

ADVERTISEMENT

Mai mult, din primele informații, la momentul incidentului victima se afla în compania mai multor prieteni, printre care și persoane, printre care și cetățeni străini, relatează .