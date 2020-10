Un tânăr din Rovinari a distrus 11 păcănele cu o cărămidă. Pagubă de 100.000 de euro. Video

Un tânăr din Rovinari a distrus 11 aparate de păcănele, păgubind sala de jocuri cu 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânărul în vârstă de 26 de ani a distrus cu o bucată de bordură 9 aparate dintr-o sală, după care a mers într-o altă locație unde a mai distrus 2 aparate.

Potrivit Gorj Online, nu se știe motivul pentru care tânărul s-a transformat în „spaima” păcănelelor din localitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un tânăr din Gorj a distrus 11 aparate de păcănele cu o cărămidă

Cert e că acesta a distrus 11 aparate și a provocat o pagubă de 100.000 de euro și s-a ales cu un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

„La data de 25 octombrie a. c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați de către o femeie, de 35 de ani, din orașul Rovinari, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la faptul că în noaptea de 24/25 octombrie a. c. au fost distruse 11 aparate la doua săli de jocuri din orașul Rovinari. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr, de 26 de ani, din orașul Rovinari, ar fi provocat distrugeri cu un corp dur, la 9 aparate de jocuri din incinta unei societăți comerciale din orașul Rovinari. De asemenea, tânărul ar mai fi provocat distrugeri la două aparate din incinta altei săli de jocuri din localitate. În cauză s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuând cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

ADVERTISEMENT

Deocamdată nu se știe ce a provocat furia tânărului, însă polițiștii vor desfășura în continuare ancheta pentru a stabili exact cauzele acestui incident violent. Cele două săli de jocuri au fost atacate în timpul programului, sub privirile șocate ale altor clienți, majoritatea tineri, care jucau la aparate, dar și a angajaților.

Cele două săli păgubite se aflau la distanță de 50 de metri una de cealaltă și au fost „vizitate” de clientul furios după ora 23:00.

ADVERTISEMENT