Un tânăr din Sibiu, bolnav cu 4 tipuri diferite de cancer, a murit. Mesaj emoționant al mamei

Un tânăr în vârstă de 19 ani din Sibiu bolnav de patru tipuri de cancer a pierdut lupta cu boala, în ciuda eforturilor de a-l salva în ultima clipă.

Sebastian Băcilă era tratat la o clinică din Turcia, însă medicii nu au mai putut să-l salveze, boala fiind mult prea avansată pentru a fi tratată.

Familia îndurerată a anunțat că tânărul a murit în ciuda campaniei de strângere de fonduri care fusese demarată în luna septembrie.

„Pe scurt: Sebastian (19 ani) are cancer la creier, cancer la plămâni, cancer la aorta abdominală și cancer testicular. Deși multe luni de zile i-a fost rușine să ceară ajutor (citez «in cauza haterilor și a celor care m-ar judeca) acum nu mai are de ales, de aceea a venit de la Sibiu la Suceava, să strige cu disperare «vreau să mai trăiesc! Am nevoie de ajutor»!”, era mesajul transmis atunci de familie. Suma necesară tratamentului depășea 70.000 de euro, potrivit publicației sibiene Turnul Sfatului.

În strângerea de fonduri s-a implicat afaceristul sucevean Ștefan Mandachi. cunoscut pentru că se implică în astfel de acțiuni umanitare.

Tânărul visa să ajungă medic și a suferit mai multe intervenții chirurgicale chiar în ziua în care avea programat examenul de admitere în cadrul Facultății de Medicină.

Toate speranțele s-au năruit după câteva zile după ce a ajuns în Turcia, potrivit unui anunț al mamei băiatului. „Omul de zăpadă a primit aripi de înger.

A stat lângă noi preț de o clipă, cât să învățăm să o prețuim cu adevărat, cât să înțelegem cum să o trăim. De azi, Sebastian e îngerul de nea al cerului. De azi, va ninge peste noi cu iubirea lui… Drum spre lumină, luptătorul meu”, a scris femeia pe Facebook.

În urmă cu câteva luni, băiatul dezvăluia că a fost extrem de nervos atunci când a aflat că este bolnav, însă a încercat mereu să rămână optimist.

