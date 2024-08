Un tânăr din Vaslui s-a trezit cu o datorie imensă la ANAF după ce a făcut o greșeală banală. Ce document nu trebuie să semnezi niciodată

Aveţi grijă ce hârtii semnaţi şi, mai ales, citiţi bine înainte termenii contractului pe care sunteţi pe cale să îl încheiaţi. Mulţi români s-au trezit că au de plătit sume suplimentare sau dobânzi astronomice, însă păţania unui vasluian le întrece pe toate şi este învăţătură de minte pentru toţi cei care au trata cu superficialitate până acum astfel de lucruri.

Ademenit cu 500 de euro, tânărul s-a trezit cu o datorie uriaşă la ANAF

Tânărul tocmai prin care este înştiinţat că datorează statului suma de 1.542.947 lei. Vasluianul nu a văzut în viaţa lui atâţia bani, cu atât mai puţin să aibă datorii aşa mari, astfel că la început s-a gândit că este o greşeală.

Gluma s-a îngroşat însă când ANAF l-a înştiinţat şi pe angajatorul bărbatului că trebuie să-i oprească lunar o treime din salariu, ceea ce înseamnă 1.000 de lei din salariul de 3.000 lei cu care este retribuit.

Istoria acestei datorii este veche de trei ani, când tânărul, care a crescut o perioadă într-un orfelinat din Botoşani, a fost racolat de un escroc, Mihai Gheorghiciuc, care l-a convins să semneze o hârtie, după cum relatează publicaţia .

Acesta i-a promis lui Marian, bărbatul acum bun de plată, că îl ia asociat într-o firmă de-a sa, Imobil Pipera 1 SRL, şi, pentru a-i câştiga încrederea i-a dat și un avans de 500 de euro. În acelaşi timp i-a băgat sub nas mai multe hârtii, pe care tânărul naiv le-a semnat.

Cei doi nu s-au mai întâlnit de atunci, între timp tânărul s-a mutat la vaslui, unde s-a şi angajat şi n-a dat prea mare importanţă momentului. Trecutul avea să-l ajungă însă din urmă, pentru că Mihai Gheorghiciuc , însă pe documentele firmei se aflau numele şi semnătura lui Marian Federeciuc.

Deşi ANAF l-a dat în judecată, citaţiile au fost trimise la domiciliul din Botoşani al bărbatului, astfel că acesta habar n-avea că este parte reclamată într-un proces. Şi astfel, fără posibilitatea sî se apere, a ajuns să aibă datorii de peste 1,5 milioane lei.

“Eu nu aș fi semnat, dar era un domn instructor de acolo, de la DGASPC Botoșani, care el a făcut totul, a intermediat, cum se zice. Și l-am întrebat, domnule instructor, eu dacă semnez aceste hârtii o să am probleme pe viitor? Și mi-a zis că nu, îmi garantează el că nu. Și eu l-am crezut. Dar nu am făcut bine.

Nu am știut nimic până nu am primit această poprire. Nici de proces nu am știut, că eu am venit la muncă aici, la Vaslui. Poate dacă depun plângere la Parchet, poate voi fi ajutat să dovedesc faptul că eu nu am nicio vină”, a povestit tânărul, pentru publicaţia citată.