Un tânăr fără picioare a venit să gătească la Chefi la cuțite. Povestea impresionantă: „Am avut un accident la 7 ani, m-a călcat trenul”

Viorel Dinu este concurentul de la Chefi la cuțite care i-a uimit pe jurați cu povestea lui de viață impresionantă. A rămas fără picioare la șapte ani, în urma unui accident tragic.

Un tânăr fără picioare a venit să gătească la Chefi la cuțite

Viorel Dinu a fost călcat de tren când avea șapte ani și de atunci face tot ce îi stă în putință pentru a avea o viață bună, tocmai de aceea a venit și la Chefi la cuțite, pentru a demonstra că orice se poate atunci când există dorință și pasiune.

Copilăria concurentului de la Chefi la cuțite nu a fost deloc una ușoară. Totul s-a schimbat în urma accidentului de tren în urma căruia și-a pierdut picioarele.

Acela era locul de joacă al său și al fraților săi și Viorel a mărturisit că nici nu s-a gândit vreodată că ceva rău i s-ar putea întâmpla.

Chiar și așa, faptul că și-a pierdut picioarele nu a fost cel mai greu din viața sa, ci sărăcia în care a trăit, suferind de multe ori de foame.

„Probabil de aceea nu mi s-au părut greutățile vieții, pentru că am avut alte greutăți în afară de picioare: foamea, care este cea mai grea.

Am avut un accident la 7 ani, m-a călcat trenul, mă jucam pe șina de tren cu frații și prietenii mei, acolo era locul nostru de joacă.

În momentul în care am auzit trenul, noi am fugit spre el, ne-am agățat de el, iar când am sărit mi-am prins picioarele”, a povestit concurentul la Antena 1.

Cum au reacționat părinții lui Viorel când au aflat de accident

Pentru familia lui Viorel a fost un șoc atunci când s-a aflat de și de faptul că fiul lor rămăsese fără picioare.

Mama lui a albit în două zile, iar visele lui au început să se contureze pe jumătate, nu întregi, așa cum a mărturisit chiar el.

„Părinții mei m-au găsit la spital, mama mea s-a albit în două zile, nu este ușor pentru un părinte. Cu mintea mea de copil n-am conștientizat nimic, nu știam ce urmează în viață.

Am început să-mi fac vise pe jumate, nu întregi. Nu vreau să mă opresc și sper să o țin tot așa ‘‘, a declarat Viorel Dinu la Chefi la cuțite

a concurentului de la Chefi la cuțite nu s-a terminat aici.

El trece acum printr-o perioadă frumoasă a vieții sale, deoarece urmează să devină tată pentru prima dată. De altfel, Viorel a fost însoțit de iubita lui.