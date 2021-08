Un tânăr jucător al lui Dinamo îi datorează totul unui antrenor de la FCSB: „Veți mai auzi multe lucruri bune despre el!”

Dario Bonetti a debutat nu mai puțin de cinci juniori în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, ultimul chiar la ultima partidă cu CS Mioveni, pierdut însă cu 1-0 în fața echipei care tocmai a promovat în prima ligă.

Antrenorul italian este cunoscut pentru atenția sa deosebită față de jucătorii tineri, iar Bonetti chiar lucrează în fiecare zi 45 de minute suplimentar cu ei, lucru care îi încântă pe puștii promovați peste noapte de la echipa a doua.

Costin Ionuț Amzar a ajuns fotbalist datorită unui antrenor al FCSB: „Este un real talent”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că puștiul de doar 18 ani Costin Ionuț Amzar va debuta la i, iar jucătorul l-a impresionat pe Iuliu Mureșan, dar și pe Gigi Mulțescu.

„Pe lângă faptul că am pierdut meciul, măcar am câștigat cu jucător: Ionuț Amzar. Un tânăr de perspectivă, dar nu e suficient. E tehnic, are viteză bună, mai trebuie experiență și va deveni un jucător bun. Dacă muncește și e serios. Și așa și pare”, a spus fostul antrenor al „câinilor”, în timp ce oficialul dinamovist a declarat: „A fost încurajator debutul lui Amzar. A jucat de parcă avea câţiva ani în Liga 1.

Se integrează foarte mulţi tineri în primul 11. Sigur, noi vom creşte cu fiecare zi de antrenament şi cu fiecare meci disputat. Am fost conduşi în toate meciurile. Ne-a lipsit şi norocul, dar nu dăm vina pe el”.

Antrenorul Lucian Mezei, acum la FCSB, a fost cel care l-a promovat pe Amzar: „Împreună cu Mezei am făcut o selecție în toată țara, iar printre cei aduși la club a fost și Ionuț. Este un real talent, veți mai auzi multe lucruri bune despre el”, a spus fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, , ajuns între timp la Rapid.

Se pare că jucătorul are o poveste emoționantă și vine dintr-o familie cu multe dificultăți financiare: „Provine dintr-o familie bună, modestă, dar de mare bun-simț, lucru care se vede și în caracterul, și în dezvoltarea tânărului jucător. Vine de la Ștefănești, de unde este, cu rata. E un copil care știe să-și calibreze energiile doar pe fotbal”.

Costin Ionuț Amzar putea ajunge la FC Voluntari

Se pare că jucătorul a fost chiar dorit de Bogdan Bălănescu la Voluntari, unde a vrut să îl aducă și pe Ahmed Bani: „Voluntariul a vrut să-l ia anul trecut pentru echipa mare, direct”, a mai explicat același Răduță pentru gsp.ro.

Jucătorul de 18 ani evoluează pe postul de fundaș stânga, dar poate juca fără probleme și la mijlocul terenului datorită tehnicii sale și a vitezei excelente: „El este fundaș stânga, dar la juniori îl băgam cât mai în față atunci când aveam nevoie, fiindcă urcă și are un aport ofensiv foarte bun”.

Gabi Răduță l-a comparat cu un super jucător al lui Bayer Munchen cu care consideră că se aseamănă ca stil: „Dacă ar fi să compar, păstrând proporțiile, cu cineva din fotbalul mare, Amzar aduce ca stil cu Alphonso Davies de la Bayern. Serios. Are explozie, face bine faza de atac, de aceea v-am zis că l-am forțat și mai sus”.

Din punctul său de vedere, alți trei jucători dinamoviști ar putea debuta la echipa mare a lui Dinamo în acest sezon: „Ionuț Floarea, un real talent, un număr 10 autentic, Tiberiu Curea, atacant număr 9, și Andrei Ionescu, un puști de bandă stânga și dreapta.

Toți sunt în ultimul an de juniorat, născuți 2003, au urcat acum la Under 19. Cel puțin, cât eram eu la Dinamo, cei de la FCSB ne zăpăciseră cu presingul făcut să-l transfere pe Floarea. Vă zic sigur, veți mai auzi de copiii ăștia”.