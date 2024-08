Un tată și-a înfășurat copilul într-un covor și l-a băgat în portbagaj. ”Nu mai era spațiu în mașină”

Un tată din România : bărbatul și-a înfășurat copilul într-un covor și l-a băgat în portbagaj. Apoi, acesta s-a deplasat pe o stradă din municipiul Gheorgheni.

Tată din România, gest inexplicabil: și-a învelit copilul într-un covor și l-a băgat în portbagaj

Imaginile cu minorul în vârstă de doar 11 ani, învelit într-un covor și transportat cu mașina prin oraș, au fost surprinse pe o stradă din judeţul Harghita. Un șofer aflat în spatele mașinii unde se afla minorul a filmat scena și a alertat imediat autoritățile.

Totul s-a petrecut într-o localitate aglomerată, pe timp de zi. Imaginile au fost filmate la intrare în municipiul Gheorgheni, dinspre staţiunea Lacul Roşu. Vehiculul circula către centrul municipiului Gheorgheni, cu haionul deschis.

”Vă daţi seama că ce e mai rău, nu? Odată ce l-am văzut înfăşurat în prelata aia, ce e acolo. Dar el a făcut semn că e ok, că are aer, că dacă nu, mă băgam, opream maşina. El a arătat aşa cu degetul că este ok. M-am dus la poliţie, am arătat. Au spus că o să se sesizeze”, a declarat martorul, conform .

A venit și o primă reacție de la poliție. Oamenii legii spun că, din fericire, băiatul nu a fost rănit în urma incidentului. ”Menționăm faptul că minorul nu a suferit vătămări corporale și nu a fost victima vreunei infracțiuni”, a declarat Maria Plumbu de la IPJ Harghita.

În ciuda acestui aspect, din Harghita nu l-a salvat de sancțiuni de ordin rutier. Acesta a primit un avertisment și două puncte de penalizare.

Bărbatul are o explicație pentru aruncarea copilului în portbagaj: ”Nu mai era spațiu în mașină”

Într-o reacție pentru sursa citată, tatăl iresponsabil explică gestul său de a-și aruncat băiatul ca pe un obiect în portbagaj. Cu seninătate, a spus că mașina era plină după o excursie de camping și că bicicleta copilului suferise o pană.

Astfel, pentru minor nu a mai fost loc pe scaune. ”Mașina era plină după camping. A făcut pană de cauciuc la bicicletă și nu mai era spațiu în mașină pentru a-l duce acasă”, a spus bărbatul.

Copilul de 11 ani a avut mare noroc că nu a fost rănit. Experții auto scot în evidență pericolele majore la care a fost expus copilul. ”În cazul unei frânări bruște, pot apărea complicații: leziuni grave. Totodată, nu există spațiu suficient pentru a respira corect. Este vorba de siguranța rutieră a minorului, care în această situație este egală cu zero”, a spus Daniel Frusinoiu, expert auto.