Un tehnician din Liga 1, pus la zid după ce și-a anunțat retragerea: ”Tu încă nu ai început antrenoratul şi ai obosit?”

Marcel Pușcaș a făcut afirmații extrem de dure la adresa lui Mihai Teja, după ce tehnicianul celor de la Gaz Metan a anunțat că vrea să se retragă.

La finalul meciului câștigat cu Astra în play-out, Teja a anunțat că ia în calcul să se retragă mai devreme decât și-ar fi imaginat.

Tehnicianul și-a argumentat hotărâre prin faptul că se simte epuizat din cauza răsturnărilor de scor.

Retragerea anunțată de Mihai Teja l-a înfuriat pe Marcel Pușcaș

”Am trecut de la agonie la extaz în două minute. Am vorbit cu mai mulţi prieteni şi am zis că mai stau 5 ani în antrenorat, după care mă las dacă mai am aşa emoţii şi aşa momente grele”, a fost declarația tehnicianului Mihai Teja care l-a deranjat pe Marcel Pușcaș.

”L-am auzit pe Teja spunând că a obosit, că presiunea îl omoară. Teja, tu încă nu ai început antrenoratul şi ai obosit? Şi multe altele…

Calitatea arbitrajului, care e praf. Vă dă vouă posibiltatea să tocaţi la arbitraje 700 de emisiuni pe săptămână”, a declarat Pușcaș la Look Sport.

Pușcaș continuă ”războiul” cu FRF

Fostul internațional nu a ratat ocazia să critice conducerea FRF pentru felul defectuos în care organizează competițiile de nivel inferior din fotbalul românesc. ”Sunt 100 de echipe în Liga 3 şi nu retrogradează niciuna. Uitaţi-vă la calitatea antrenorilor, la competiţiile de juniori.

Într-un meci acum două etape am auzit de 20 de ori cuvântul organizare. Ce înseamnă organizare? Şi multe alte comenzi din astea, precum ‘ia-l la mână!’”, a spus Marcel Pușcaș.

Acuzații grave la adresa lui Burleanu

Fostul președinte de la FC U Craiova a pus tunurile și pe Răzvan Burleanu, pe care îl acuză că nu dorește binele fotbalului românesc, ci doar să fie în fruntea lui: ”Au fost două mandate până la finele primului mandat, apoi s-au făcut trei. Acum, în 2022, va face patru mandate.

După vreo şase luni am înţeles că băiatul ăsta îşi doreşte doar scaunul, nimic altceva. Fotbalul românesc… Am înţeles că s-a dorit încurajarea celorlalte forme, feminin, futsal. Dar nu ne calificăm nicăieri!

Burleanu va câştiga alegerile timp de 48 de ani, atât timp cât electoratul e de factura asta: fotbal amator, captat de interese meschine, două mingi, trei pulovere. Dacă asta e esenţa fotbalului în România, ne merităm soarta!”

Luna trecută, Marcel Pușcaș i-a acuzat pe oficialii de la Casa Fotbalului că nu au ieșit să vorbească după înfrîngerea echipei naționale în meciul cu Armenia și l-au lăsat singur pe selecționerul Mireal Rădoi.