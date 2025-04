“Un ticălos! Un combinator, omul sistemului!” Elena Lasconi l-a distrus pe deputatul USR Ionuț Moșteanu la Testul Puterii cu Denise Rifai

Elena Lasconi a lansat un atac dur la adresa unuia dintre liderii din USR, Ionuț Moșteanu, în direct la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, doar pe FANATIK.ro. Deși nu demult politicianul o susținea pe aceasta pentru președinția României, lucrurile s-au schimbat peste noapte, iar favoritul a devenit Nicușor Dan. Întrebată despre noua strategie a lui Moșteanu, Lasconi a spus clar: „Este un ticălos”.

Elena Lasconi, despre Ionuț Moșteanu: „Este un ticălos”

Elena Lasconi susține că Ionuț Moșteanu este chiar persoana care a chemat-o în politică, deși ea nu voia să intre. Aceasta a povestit că era în cadrul unei emisiuni, unde promova o campanie Pro TV. A vorbit despre câteva lucruri pe care le considera în neregulă la Câmpulung, iar a doua zi a fost sunată de Ionuț Moșteanu care i-a propus să intre în politică. Inițial a refuzat, dar timpul și mai multe evenimente politice au făcut-o să își schimbe decizia.

„Eu nu voiam să intru în politică. Eram implicată civic, mergeam la proteste, l-am văzut și pe el la Girafă. Dar nu mă gândeam la politică. După un an, m-am decis”, a povestit Lasconi în fața realizatoarei emisiunii.

Deși a fost susținută de-a lungul timpului de Ionuț Moșteanu, recent, lucrurile s-au schimbat dramatic. acesteia pentru alegerile prezidențiale și să îi acorde susținerea lui Nicușor Dan. Din punctul ei de vedere, Ionuț Moșteanu este doar un „ticălos” și „fals” pentru gesturile pe care le-a făcut.

Elena Lasconi a ținut să menționeze că nu a intrat în politică pentru funcții sau beneficii, ci pentru că a crezut că e o cale prin care poate schimba viața oamenilor. În schimb, spune că s-a trezit într-un joc de culise, cu strategii ascunse și oameni pe care nu îi mai poate respecta.

Momentul în care Elena Lasconi și-a pierdut încrederea în Ionuț Moșteanu

„Trecând peste asta și peste faptul că am crezut că eu intru într-o echipă, cum am fost o echipă la televiziune, televiziunea acolo era frăție. Nu aveam trădători. Acolo unde am lucrat eu a fost frăție. Primul semnal de alarmă a fost în momentul în care au decis ei să mă scoată de pe lista de europarlamentare.

Mi s-a părut o mizerie și o nedreptate ce au făcut în momentul ăla, în noiembrie, și Ionuț care spunea că el a fost în vacanță cu barca și a… Ok, nu te crede un om cu experiența de viață pe care o am eu. Și USR Argeș nu a luat nicio atitudine, nu a făcut nicio declarație referitor la decizia absolut aberantă și neinspirată a lui Drulă. Și atunci a fost primul semn de întrebare și de atunci am fost precaută, nu am mai crezut în bunele intenții ale lui Ionuț”, a precizat Elena Lasconi.

Ionuț Moșteanu: „Elena Lasconi nu mai are viitor în USR”

a fost prezent recent în emisiunea realizată de Denise Rifai, „Testul Puterii”, LIVE numai pe Fanatik.ro, în fiecare marți, miercuri și joi de la ora 18:00, în cadrul căreia a făcut-o praf pe Elena Lasconi. Acesta a vorbit despre viitorul Elenei Lasconi în USR iar veștile nu sunt foarte bune pentru fosta lideră a formațiunii.

„Eu nu cred că mai are niciun viitor după ce se întâmplă zilele astea. Ar fi avut un viitor dacă se retrăgea și arăta că pune binele mai mare al României și al partidului pe primul loc, nu orgoliul și ambiția personală”, a declarat Moșteanu.