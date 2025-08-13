Un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat pe carosabil, în Botoșani. Traficul a fost blocat

După ce un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat pe carosabil, circulația de pe DN 28 B a fost restricționată. Șoferul nu a suferit răni grave în urma evenimentului rutier.

TIR încărcat cu bere, răsturnat pe carosabil miercuri

Miercuri dimineață, din cauza incidentului, circulația pe drumul național DN 28 B, care face legătura între municipiul Botoșani și orașul Hârlău, a fost afectată. După , încărcătura acestuia s-a împrăștiat pe carosabil.

“Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoşani – Flămânzi, în afara localităţii Copălău, judeţul Botoşani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare”, a precizat miercuri, 13 august, .

Un utilaj pentru repunerea pe roți și tractarea ansamblului rutier s-a deplasat la fața locului. Șoferul camionului răsturnat a suferit răni ușoare în urma incidentului. Acesta a refuzat, însă, transportul la o unitate medicală, astfel că a primit îngrijiri la fața locului.

“La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare, dar şi o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copălău.

Aceştia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Şoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportat la spital”, transmite ISU Botoșani.

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață

Pe 13 august, la primele ore ale dimineții, de pe autostrada A1 București – Pitești, după care s-a răsturnat. Șoferul nu a supraviețuit, din păcate. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul. Circulația a fost blocată pe sensul către București, potrivit autorităților.

În plus, conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, astăzi, până la ora 18:00, se vor efectua lucrări de asfaltare, iar circulația va fi restricționată pe prima bandă pe A1, pe sensul Pitești – București, între kilometrii 50+500 metri – 51+500 metri.

De asemenea, pe DN 10 Buzău – Brașov, în zona localității Întorsura Buzăului, județul Covasna, s-a produs un accident între două autoturisme. Traficul se desfășoară dirijat, alternativ, pe DN 10 Buzău – Brașov.