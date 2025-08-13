Un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat pe carosabil, în Botoșani. Traficul a fost blocat

După ce un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat pe carosabil, circulația de pe DN 28 B a fost restricționată. Șoferul nu a suferit răni grave în urma evenimentului rutier.
Miercuri dimineață, din cauza incidentului, circulația pe drumul național DN 28 B, care face legătura între municipiul Botoșani și orașul Hârlău, a fost afectată. După răsturnarea camionului, încărcătura acestuia s-a împrăștiat pe carosabil.
“Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoşani – Flămânzi, în afara localităţii Copălău, judeţul Botoşani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare”, a precizat miercuri, 13 august, Poliția Română.
Un utilaj pentru repunerea pe roți și tractarea ansamblului rutier s-a deplasat la fața locului. Șoferul camionului răsturnat a suferit răni ușoare în urma incidentului. Acesta a refuzat, însă, transportul la o unitate medicală, astfel că a primit îngrijiri la fața locului.
“La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare, dar şi o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copălău.
Aceştia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Şoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportat la spital”, transmite ISU Botoșani.
Pe 13 august, la primele ore ale dimineții, o autoutilitară a lovit glisiera metalică de pe autostrada A1 București – Pitești, după care s-a răsturnat. Șoferul nu a supraviețuit, din păcate. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul. Circulația a fost blocată pe sensul către București, potrivit autorităților.
În plus, conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, astăzi, până la ora 18:00, se vor efectua lucrări de asfaltare, iar circulația va fi restricționată pe prima bandă pe A1, pe sensul Pitești – București, între kilometrii 50+500 metri – 51+500 metri.
De asemenea, pe DN 10 Buzău – Brașov, în zona localității Întorsura Buzăului, județul Covasna, s-a produs un accident între două autoturisme. Traficul se desfășoară dirijat, alternativ, pe DN 10 Buzău – Brașov.