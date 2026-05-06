Un titan al televiziunii mondiale a murit, iar reacția lui Donald Trump a făcut imediat înconjurul lumii: „A devenit woke”

Lumea presei internaționale este în doliu după moartea lui Ted Turner, unul dintre cei mai influenți oameni din istoria televiziunii moderne. Fondatorul CNN s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, iar anunțul a fost făcut miercuri de Turner Enterprises și confirmat ulterior de CNN.

Ted Turner, omul care a revoluționat televiziunea, s-a stins din viață

În 1980, omul de afaceri american a lansat CNN, primul post de televiziune din lume care transmitea știri 24 de ore din 24. La acel moment, proiectul părea o nebunie pentru mulți oameni din industrie, însă Turner a reușit să transforme CNN într-un gigant global.

Mark Thompson, președintele și directorul executiv al CNN, l-a descris pe Turner ca pe un lider implicat, temerar și dispus mereu să-și urmeze instinctele: „A fost și va rămâne spiritul tutelar al CNN”. Revista Time l-a numit Omul Anului în 1991. Imperiul său media, care includea CNN, TBS și TNT, a fost vândut către Time Warner pentru 7,3 miliarde de dolari în 1996.

Legătura lui Ted Turner cu sportul

Dincolo de televiziune, Ted Turner a avut o legătură puternică și cu sportul. A fost proprietarul , club care a câștigat World Series în 1995, în perioada în care se afla sub conducerea sa. De asemenea, Turner a fost implicat și în baschet, prin Atlanta Hawks, dar și în wrestling, după ce a cumpărat celebra companie World Championship Wrestling, rivală pentru mulți ani cu WWE.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat. În 2018, Ted Turner a dezvăluit public faptul că suferă de Lewy body dementia, o boală neurodegenerativă. Presa americană notează că omul de afaceri fusese internat și în 2025, din cauza unei pneumonii.

Cum a reacționat Donald Trump după dispariția lui Ted Turner

Donald Trump a reacționat rapid după apariția informației despre moartea lui Ted Turner și a transmis un mesaj amplu pe rețeaua Truth Social. l-a elogiat pe fondatorul CNN, pe care l-a numit „unul dintre cei mai mari oameni din istoria televiziunii”, însă a profitat de ocazie și pentru a lansa un nou atac la adresa postului american.

„Ted Turner, unul dintre cei mai mari oameni din toate timpurile, tocmai a murit. A fondat CNN, a vândut-o, iar apoi a fost devastat personal de acea tranzacție, pentru că noua conducere i-a luat CNN-ul, «copilul» lui, și l-a distrus. A devenit woke și tot ceea ce el nu reprezenta. Poate noii proprietari, niște oameni minunați, vor reuși să îi redea credibilitatea și gloria de altădată. Indiferent de toate acestea, rămâne unul dintre cei mai mari oameni din istoria televiziunii și un prieten de-al meu. Ori de câte ori am avut nevoie de el, a fost acolo, mereu dispus să lupte pentru o cauză bună!”, a scris Donald Trump