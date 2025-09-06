Sport

Un titular al lui Manchester United, pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim! E printre cei mai criticați jucători ai „diavolilor”

Ruben Amorim a pus pe lista transferuri un titular de la Manchester United care nu este văzut cu ochi buni de suporterii "diavolilor".
Sebastian Coleasa
06.09.2025 | 23:15
Un titular al lui Manchester United pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim E printre cei mai criticati jucatori ai diavolilor
Ruben Amorim și primul 11 al lui Manchester United din Europa League. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Deși perioada de mercato din Premier League s-a încheiat, Manchester United vrea să scape de un titular la îndemnul lui Ruben Amorim. Jucătorul criticat din toate părțile ar putea să plece în Estul Europei.

Cine este jucătorul titular de la Manchester United pus pe lista neagră a lui Ruben Amorim

Ruben Amorim nu mai are răbdare cu un titular de la Manchester United și a luat decizia de a-l pune pe lista de transferuri. Este vorba despre Andre Onana, portar cumpărat de conducerea „diavolilor” cu 50.200.000 de euro de la Inter în vara lui 2023.

De la venirea camerunezului crescut la FC Barcelona și Ajax pe Old Trafford, acesta a avut prestații inconsecvente. În ultima perioadă, așa cum o arată și cota acestuia pe Transfermarkt, portarul de 29 de ani se află într-o scădere de formă semnificativă.

Ruben Amorim și Andre Onana la Manchester United
Ruben Amorim și Andre Onana la Manchester United. Sursa Foto: Hepta.ro

Cu multe critici în jurul său, Onana a ajuns în punctul în care pare că nu va mai avea un viitor alături de Manchester United, cel puțin nu unul sub comanda lui Ruben Amorim. Antrenorul portughez se va baza pe Altay Bayindir și pe nou venitul Senne Lammens.

Fabrizio Romano a anunțat destinația lui Andre Onana

Fabrizio Romano este cel care a anunțat despărțirea dintre Andre Onana și Manchester United, una temporară. De ce? Pentru că jurnalistul italian susține că portarul camerunez va fi subiectul unui transfer sub formă de împrumut în Turcia.

Se pare că Manchester United și Trabzonspor s-au înțeles verbal pentru mutarea lui Onana și urmează ca părțile să ajungă și la o înțelegere contractuală pentru a parafa transferul.

Trabzonspor l-a vândut pe titularul dintre buturi, Uğurcan Çakır, la Galatasaray în schimbul a 27.500.000 de euro. Astfel, turcii erau în căutarea unui înlocuitor. Dacă Onana va fi de acord cu noua destinație, campionatul din Turcia va avea încă un superstar din Vest.

  • 25.000.000 de euro este cota de piață a lui Andre Onana, conform Transfermarkt
