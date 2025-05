Un titular al Rapidului, la un pas de transferul la Fiorentina: „Diferență mare față de România!”

Cristi Ignat (22 ani) este unul dintre jucătorii importanți de la Rapid. Tânărul fundaș central a impresionat în actualul sezon din SuperLigă, iar în fața sa se vede Campionatul European U21, acesta fiind unul dintre jucătorii importanți din lotul lui Daniel Pancu în preliminarii.

Cristi Ignat, la un pas de transferul la Fiorentina: „Diferență mare față de România!”

În cadrul , Cristi Ignat a povestit că a fost aproape de un transfer la Fiorentina. După ce s-a antrenat o perioadă cu , acesta nu a fost reținut, însă s-a bucurat de experiență și mărturisește că i-a fost benefică. Totodată, Ignat afirmă faptul că diferența dintre juniorii români și cei italieni este una vizibilă.

„În următoarea vară am mers în probe la Fiorentina, în Italia. Nu am reușit să rămân acolo, dar măcar mi-am obținut jumătate din obiectiv. Adică am reușit să ajung acolo.

După m-au rechemat pentru două săptămâni, am mai stat acolo. Am fost în probe, nu știu care au fost motivele, dar nu am rămas. Mie îmi place să rămân pozitiv mereu. Așa îmi place mie să-mi trăiesc viața. M-am bucurat și de momentul acesta.

„M-au ajutat foarte mult săptămânile petrecute la Fiorentina”

M-am bucurat că am ajuns acolo, că am văzut și nivelul acela, am fost în probe, am jucat cu Porto amicale. Am reușit practic să-mi ating o jumătate din obiectivul propus.

Era o diferență foarte mare între juniori. Italienii te pregătesc de mic pe stilul lor. Pe mine, ca fundaș, m-au ajutat mult săptămânile alea. Antrenorul mi-a arătat niște chestii pe care în România nu le știam.

Ne-au arătat la 15-16 ani cum să stăm în teren, mie inclusiv ca fundaș. Iese mingea, ieși cu mingea. Vorbeau de minge acoperită, descoperită. Mi-a explicat mie, care nu știam italiană, dar cei de acolo… De asta sunt așa buni și a avut Italia fundași. Ei de mici pregătesc treaba asta, îi fac tactic. Rămân fundașii după antrenament și toți 4 fac mișcări”, a declarat Cristi Ignat despre posibilul transfer la Fiorentina.

