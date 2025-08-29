Sport

Un titular de la FCSB a primit o veste uriașă după calificarea în Europa League! Revine la echipa națională

Fotbalistul de bază de la FCSB traversează o perioadă de grație! După calificarea în faza principală din Europa League, a primit o veste excelentă!
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.08.2025 | 08:00
Un titular de la FCSB a primit o veste uriasa dupa calificarea in Europa League Revine la echipa nationala
ULTIMA ORĂ
Jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Aberdeen. Foto: Sport Pictures

Siyabonga Ngezana, integralist la campioana României și în meciul retur de pe Arena Națională cu Aberdeen, câștigat de formația roș-albastră cu scorul de 3-0, rezultat ce a consfințit calificarea în grupa unică din Europa League, a aflat la scurt timp după încheierea acestei partide că a fost convocat din nou la naționala țării sale, Africa de Sud.

Siyabonga Ngezana a aflat că a fost convocat la naționala Africii de Sud la scurt timp după încheierea meciului FCSB – Aberdeen 3-0

Federația de Fotbal din această țară a făcut publică lista jucătorilor selecționați pentru duelurile din luna septembrie, iar „elevul” lui Elias Charalambous și-a văzut numele acolo. Ulterior, el a făcut o postare în acest sens pe pagina sa de Instagram, pentru a împărtăși cu urmăritorii lui din spațiul virtual această bucurie fără îndoială imensă pentru el.

Siyabonga Ngezana convocat la naționala Africii de Sud
Siyabonga Ngezana a fost convocat la naționala Africii de Sud. Foto: captură Instagram

 

Concluziile lui Elias Charalambous după această nouă calificare în faza principală din Europa League

Campioana României se pregătește deci acum de tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Europa League, aspect pe care antrenorul Elias Charalambous chiar l-a folosit pentru a-și motiva suplimentar jucătorii înaintea returului cu Aberdeen, după cum chiar el a dezvăluit la finalul partidei de pe Arena Națională:

„Am spus și spun acum: echipele mari arată că sunt mari în momentele grele. A fost un moment foarte important, pentru că am dat gol când am ieșit din grupa principală, iar acum mergem în grupele UEFA Europa League. Pentru acești băieți e foarte important că s-au calificat și că au dat totul pe teren.

Am vorbit cu băieții și le-am spus că trebuie să ne simțim bine când ne vom uita la tragerea la sorți. A fost foarte importantă experiența de anul trecut, va fi foarte important și ce vom face în competiția care urmează.

