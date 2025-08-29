Un titular de la FCSB a primit o veste uriașă după calificarea în Europa League! Revine la echipa națională

Siyabonga Ngezana, integralist la campioana României și în meciul retur de pe Arena Națională cu Aberdeen, câștigat de formația roș-albastră cu scorul de 3-0, rezultat ce a consfințit calificarea în grupa unică din Europa League, a aflat la scurt timp după încheierea acestei partide că a fost convocat din nou la naționala țării sale, Africa de Sud.
Federația de Fotbal din această țară a făcut publică lista jucătorilor selecționați pentru duelurile din luna septembrie, iar „elevul” lui Elias Charalambous și-a văzut numele acolo. Ulterior, el a făcut o postare în acest sens pe pagina sa de Instagram, pentru a împărtăși cu urmăritorii lui din spațiul virtual această bucurie fără îndoială imensă pentru el.
Campioana României se pregătește deci acum de tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a Europa League, aspect pe care antrenorul Elias Charalambous chiar l-a folosit pentru a-și motiva suplimentar jucătorii înaintea returului cu Aberdeen, după cum chiar el a dezvăluit la finalul partidei de pe Arena Națională:
„Am spus și spun acum: echipele mari arată că sunt mari în momentele grele. A fost un moment foarte important, pentru că am dat gol când am ieșit din grupa principală, iar acum mergem în grupele UEFA Europa League. Pentru acești băieți e foarte important că s-au calificat și că au dat totul pe teren.
Am vorbit cu băieții și le-am spus că trebuie să ne simțim bine când ne vom uita la tragerea la sorți. A fost foarte importantă experiența de anul trecut, va fi foarte important și ce vom face în competiția care urmează.
(…) Am spus și ceva mai devreme: e foarte important pentru fanii din toată țara să simtă această calificare a echipelor noastre. România devine din ce în ce mai puternică, fotbalul românesc devine din ce în ce mai puternic”.