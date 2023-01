Un titular de la FCU Craiova 1948, amenințări pentru Adrian Mititelu: „S-a năpustit peste noi!”

Nicolo Napoli întâmpină probleme cu Andre Duarte, titular incontestabil pentru FC U Craiova 1948 în prima parte a sezonului din SuperLigă. Adrian Mititelu a declarat că fundașul portughez a amenințat că se va retrage și refuză să participe la ședințele de pregătire ale formației din Bănie.

Andre Duarte, în război cu FC U Craiova 1948. Adrian Mititelu, despre situația portughezului: „S-a năpustit peste noi să îi dăm drumul să plece cu orice preț”

Bernardo Vasconcelos, impresarul portughezului, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Adrian Mititelu nu are de gând să îl piardă pe Andre Duarte, însă finanțatorul oltenilor întâmpină probleme cu fundașul portughez, care nu se mai prezintă la antrenamentele conduse de Nicolo Napoli.

„Se pare că avem o problemă cu Duarte, un jucător foarte bun, care se mai află sub contract până în 2024. Din câte am înțeles, este dorit de Legia Varșovia, însă nu am primit nicio ofertă. În schimb a venit și s-a năpustit peste noi să îi dăm drumul să plece cu orice preț. Are o atitudine neserioasă, nu se antrenează, zice că se lasă de fotbal”, a spus Adrian Mititelu.

Fundașul portughez transferat de în vara anului 2022 a făcut meciuri bune în tricoul oltenilor, iar Adrian Mititelu a rămas impresionat de calitățile sale. Finanțatorul alb-albaștrilor a declarat că va rămâne la formația din Bănie în continuare, indiferent de decizia lui Andre Duarte.

„Deși e un jucător foarte bun, cu calități și mi-a făcut o impresie foarte bună, dar m-a dezamăgit. Acum nici n-a venit la meci. I-am spus că e opțiunea lui dacă vrea să se lase de fotbal, dar el va rămâne la noi indiferent de ofertă. Nu poți să discuți într-un alt mod cu jucătorii care au un astfel de comportament”, a declarat patronul celor de la FC U Craiova 1948.

Adrian Mititelu îl consideră vinovat pe impresarul lui Andre Duarte: „Distruge jucătorii și aleargă doar după comisioane”

Finanțatorul oltenilor a lămurit situația lui Andrei Duarte, iar acesta îl consideră principalul vinovat pe impresarul fundașului. În exclusivitate pentru FANATIK, Adrian Mitelu declara că i-a prelungit contractul portughezului până în iunie 2024.

„Acest impresar este un bandit! Distruge jucătorii și aleargă doar după comisioane. El spune că Duarte termină contractul în vară, dar nu e adevărat. Noi i-am activat opțiunea de prelungire a contractului încă din noiembrie, astfel că în acest moment este jucătorul Universității Craiova până în iunie 2024”, spunea Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Adrian Mititelu a mărturisit că impresarul portughezului a mai avut astfel de antecedente în SuperLiga. Acesta a declarat că Bernardo Vasconcelos folosește astfel de strategii pentru a câștiga comisioane la semnătură.

„Este, dacă vreți, o strategie a impresarului de a lua comisioane la semnătură. A aplicat-o și în alte părți. Din ce știu eu, vara trecută, la un jucător de la Sepsi care a plecat de la ei. Propune un contract, apoi nu mai recunoaște opțiunea de prelungire a clubului. Noi am activat-o, deci Duarte mai are contract un an și jumătate cu noi”, declara finanțatorul oltenilor.