Un tramvai a luat foc în timpul mersului în Timișoara joi seară. Incendiul a izbucnit în cabina vatmanului

Incident grav în centrul Timișoarei joi seara. unui tramvai electric aflat pe strada Nemoianu din Timișoara, care mergea în apropierea Spitalului de Copii și centrului orașului.

Incendiu la cabina unui tramvai electric din Timișoara

În tramvai se aflau 8 pasageri, care au reușit să iasă singuri fără incidente, conform news.ro. „Joi, 09.01.2025, în jurul orei 21:30, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tramvai electric în Timisoara, pe str. Iosif Nemoianu.

La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara. La sosirea la locul evenimentului, incendiul se manifesta cu degajări de fum la nivelul cabinei vatmanului. Din tramvai s-au autoevacuat în siguranţă 8 persoane, fără a se înregistra victime”, a transmis ISU Timiş.

Un activist a reclamat lipsa de pregătire a vatmanului

Printre călători se afla și activistul civic Corneliu Vaida, care a postat imagini cu evenimentul pe Facebook și a precizat că a alertat serviciul de urgență 112, criticând totodată lipsa de pregătire a vatmanului.

„Tramvaiul în care mă întorceam acasă a luat foc în dreptul spitalulului Luis Ţurcanu. Vatmanul – total nepregătit pt. astfel de situaţii! Am evacuat cei câţiva pasageri, am luat extinctorul şi am stins parţial incendiul şi am sunat la 122. Doamne ajută că nu au fost victime!”, a scris pe Facebook, Corneliu Vaida.

Un incident similar a mai avut loc în Timișoara

Un alt episod similar s-a petrecut în martie 2023 în Timișoara, când . Pasagerii au fost nevoiți să fugă pentru a se salva, fără ajutor. Acest tramvai, produs în Turcia, fusese recent introdus în circulație.

În cazul incidentului anterior, vatmanul observase probleme tehnice la unul dintre motoare și intenționa să ducă tramvaiul la depou, însă flăcările au izbucnit în zona Prefecturii înainte ca acesta să ajungă.

Acest incident a avut loc pe Bulevardul Revoluției din 1989, unde vatmanul a apelat pompierii la 112 și a încercat să stingă incendiul cu extinctoarele disponibile. Tramvaiul implicat era un model Bozankaya fabricat în Turcia, conform Digi24.

„Vatmanul le-a cerut călătorilor să coboare și a intervenit cu extinctoare ca să stingă focul. În paralel, a sunat și la 112 să ceară ajutor pompierilor. Vatmanul ne-a anunțat că tramvaiul urma să intre în depou, pentru că s-a tot blocat pe traseu.

Când a ajuns în zona Prefecturii, în timp ce se îndrepta spre depou, vatmanul a observat că motorul a luat foc. A coborât imediat și a stins focul cu extinctorul, însă au fost chemați și pompierii, pentru a ne asigura că nu sunt alte probleme ascunse. Este vorba despre un tramvai Bozankaya, primul care a ajuns la Timișoara.

Au fost anuntați specialiștii din cadrul fabricii, sunt pe drum”, a declarat directorul adjunct al Societății de Transport Public Timișoara, Patriciu Ruset pentru Opinia Timișoarei.