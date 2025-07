Un tren cu turiști români a luat foc în Italia. Momente de panică pentru pasageri: “Am început să spargem geamurile”

Un tren în care se aflau și turiști români a luat foc în Italia, luni. Pasagerii au intrat în panică, însă au reușit să se salveze. O româncă a povestit cum s-a petrecut totul.

Tren cu turiști români, afectat de un incendiu, în Italia

pe ruta Napoli – Sorrento, între stațiile Torre Annunziata și Pioppaino. Trenul s-a oprit din cauza unui incendiu care a izbucnit pe acoperișul unui vagon. Pasagerii s-au autoevacuat și au început să filmeze momentul.

Martorii care au postat imagini de la fața locului au povestit despre momentele de panică prin care au trecut. Aceștia au spus că vagonul s-a umplut rapid de fum, iar la locul incendiului au ajuns mai multe ambulanțe.

Doi români se aflau printre călători. O persoană a vorbit despre clipele de groază prin care au trecut cei aflați în tren. Din fericire, nimeni nu și-a pierdut viața în urma incidentului.

“Eram in tren, mergeam spre Pompei si deodată am auzit niște pietre, auzeam ca şi cum cad pietre peste tren si au apărut niște scântei foarte puternice. Două secunde au durat scânteile şi a căzut bateria trenului foarte aproape de noi şi a fost o mică explozie, a început să iasă fum, foc, oamenii au început să se panicheze”, a povestit Ilinca Marcu, aflată printre pasagerii trenului, pentru .

Care ar fi cauza incendiului

atunci când au văzut că trenul nu oprea. Au început chiar să spargă geamurile, după care trenul s-a oprit aproape de o stație. Au fost persoane rănite, dar nu cazuri grave.

“Trenul nu oprea, asta mi s-a părut cel mai rău lucru că nu se oprea trenul, strigam cu toții: Stop the train, stop the train. Am început să spargem geamurile şi până la urmă s-a oprit trenul în apropierea unei stații şi am reușit să coborâm cu toții.

Au fost oameni care au avut picioarele puțin arse, dar nu s-a întâmplat niciun deces, nicio victima foarte grav rănită”, a mai povestit românca aflată în tren.

Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit în sistemul electric al vagonului, cauzat de temperaturile ridicate, după cum arată primele cercetări, scrie .

Potrivit presei din Italia, au mai fost înregistrate incendii pe această rută, de-a lungul timpului. Multe dintre trenurile care au rute în această zonă sunt vechi și nu sunt întreținute corespunzător.