Un fotbalist turc a ieșit campion european cu altă națională! Alte două situații bizare în lotul lui Montella

Lotul Turciei pentru meciul cu România, programat mâine, de la ora 19.00, la Istanbul, este un conglomerat de vedete. În total, el valorează 490 de milioane de euro, de cinci ori cât ce are la dispoziție Mircea Lucescu. Vincenzo Montella a apelat și la un fotbalist cu o istorie aparte.

Salih Özcan este campion european cu Germania

Salih Özcan (28 ani) este din Koln și a început fotbalul la echipa locală. El a fost unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Germania, primind premiul Fritz Walter în 2017, distincție acordată celui mai bun tânăr fotbalist din țară. Salih, care provinde din părinți turci, a făcut imediat pasul către naționalele Manschaftului.

Și a jucat pentru Germania inclusiv la U21. În 2021, el a câștigat Campionatul European de tineret, la care a participat și România. A jucat contra tricolorilor în partida terminată 0-0, într-un meci în care i-a avut adversari pe Aioani și

Mijlocașul lui Dortmund s-a confruntat cu Aioani și Drăgușin

Apoi, Salih Özcan, care joacă mijlocaș central, a învins Portugalia în finală, cu toate vedetele ei: Rafa Leao, Vitinha, Dalot sau Diogo Costa. Deși avea un viitor promițător la prima reprezentativă, într-o generație cu Wirtz, Schlotterbeck și Adeyemi, Salih a preferat la nivel de seniori Turcia.

El a fost atras acolo chiar de fostul său antrenor, Stefan Kuntz, care a lăsat Germania U21 pentru Turcia. După ce a participat cu Germania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Salih a debutat pentru Turcia.

Acum 27 de selecții la prima reprezentativă a Turciei și evoluează la Borussia Dortmund. Salih Özcan a jucat toată cariera lui în Germania, la Koln, Kiel, Wolfsburg și Dortmund. A marcat un gol la națională, în ultimul meci al turcilor din 2025, 2-2 cu Spania, în preliminariile CM.

Orkun Kökçü joacă pentru Turcia, iar fratele lui pentru Azerbaidjan

Un alt caz bizar din lotul Turciei este cel al mijlocașului Orkun Kökçü. Fotbalistul de 25 de ani este născut în Olanda, dintr-o familie mixtă. El a ales să joace pentru Turcia, în vreme ce fratele său mai mare, Ozan Kökçü, apără culorile Azernaidjanului, țara natală a mamei sale.

Orkun este la Beșiktaș, iar Ozan, în Olanda, la Volendam. Ei au fost colegi la Feyenoord, după care drumurile lor s-au despărțit. Orkun Kökçü are 46 de meciuri și 3 goluri la națională și aparține de Beșiktaș, care l-a împrumutat în Turcia.

Nemții n-au avut ochi pentru Kenan Yildiz

Turcii au în lot 11 fotbaliști născuți în Germania, Olanda, Danemarca, Austria sau Suedia. Între ei este și vedeta lui Juventus, Acesta a stat zece ani la Academia lui Bayern Munchen, dar nemții nu au fost impresionați de el, nici pentru club, nici pentru națională. În 2022, Kenan a plecat gratis de la Bayern, iar în 2026 valorează 75 de milioane de euro.

Lotul Turciei pentru meciul cu România:

PORTARI – Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI – Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI – Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI – Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)