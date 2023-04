Un turist din România a fost umilit de angajații unui hotel din Olanda. “Nu mai primim români. Sunt infractori”

Un turist din România susține că un hotel din Tilburg, Olanda, l-a umilit și a refuzat să-l cazeze pentru că ar fi român. Românul se plânge de această situație pe Facebook și Instagram, considerând că nu s-a mai întâlnit niciodată cu o astfel de atitudine din partea unui hotel.

Un turist din România susține că a fost umilit

din partea hotelului, prin care acesta îl anunță că nu-l poate primi pentru că este român, iar în acest sens există o înțelegere cu municipalitatea din Tilburg. Situația e considerată incredibilă de Alexandru Hegyi, cel care nu înțelege cum e posibil așa ceva în 2023.

”Discriminare în inima UE. Astăzi călătoream spre Tilburg, Olanda, și am rezervat o cameră de hotel prin Booking. Hotelul mi-a confirmat rezervarea și apoi mi-a trimis mesajul de mai jos. Este revoltător! Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată. Aceste persoane nu ar trebui să fie implicate în activități din domeniul ospitalității”, scrie cercetătorul.

În mesajul pe care l-a postat bărbatul și care susține că ar fi din partea acestui hotel, i se transmite românului că nu poate fi cazat pentru că ”există o înțelegere cu primăria din Tilburg prin care se pot refuza clienții din România”.

Mai mult, bărbatul a întrebat hotelul de ce a primit acest mesaj și i s-a răspuns că ”românii sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind un infractor doar pentru că am vrut să stau o noapte acolo în timp ce îmi vizitam niște prieteni din oraș. Ce va urma? Știți dacă pot intra în restaurante sau mă pot plimba pe străzi”.

Pe Instagram, acolo unde și-a povestit întâmplarea, , care a subliniat că va investiga această situație. ”În primul rând ar trebui să depui o plângere la poliția din Tilburg deoarece acesta este un exemplu evident de rasism și este interzis de legea olandeză. Pot să te asigur că nu există niciun fel de înțelegere de acest gen cu municipalitatea”, a completat consilierul.

În urmă cu mai mulți ani, societatea civilă olandeză elabora un raport pentru Comitetul ONU anti-rasism, pentru că Olanda nu face suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile internaționale referitor la prevenirea și combaterea rasismului.

”Faptul că polițiștii discriminează împotriva minorităților etnice reprezintă o realitate dureroasă în Olanda. Evaluarea Civică privind Integrarea, care trebuie deseori să se facă în afara țării, dovedește cât de nedreaptă este societatea pentru unii imigranți. Pe lângă aceasta, Guvernul olandez trebuie să ia mai multe măsuri pentru a lupta împotriva discriminării pe piața forței de muncă”, transmitea presa olandeză.

”Politica actuală a Guvernului privind anti-discriminarea (care subliniază răspunderile pe care le au imigranții și care nu adresează aproape deloc anumite grupuri etnice care au probleme) nu este suficientă”, a mai transmis societatea civilă. CERD a solicitat oficial ca guvernul olandez să inițieze mai multe campanii de sensibilizare și consolidare a educației privind istoria colonialismului olandez și sclavia, precum și discriminarea rasială care îi afectează pe cei proveniți din Africa.