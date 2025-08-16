Un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi. Care a fost cauza decesului

Reprezentanții Salvamont Prahova au anunțat că un englez a murit pe un traseu din Bucegi. Care a fost cauza decesului bărbatului în vârstă de 70 de ani. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele în care s-a petrecut incidentul.

Un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi

Un bărbat venit tocmai din Marea Britanie, care se afla în vizită pe Valea Prahovei, și-a pierdut viața. Turistul mergea pe un traseu din , în cursul zilei de sâmbătă, 16 august 2025, când a început să se simtă rău.

O persoană a alertat autoritățile prin apel de urgență la 112. Vizitatorul în vârstă de 70 de ani se găsea în jurul prânzului pe Platoul Bucegi, la fața locului ajungând o echipă Salvamont aflată la Baza Baba Mare. Salvatorii au sosit în numai câteva minute la intervenție.

Au început imediat manevrele de resuscitare și au folosit un defibrilator. Ulterior, la intervenție a fost solicitat un elicopter SMURD de la Punctul de Operare Aeriană Brașov. Echipajul aerian a ajuns în aproximativ 25 de minute.

Medicii au continuat procedurile de resuscitare, însă nu au mai putut face nimic. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul bărbatului care se afla pe un traseu din Bucegi.

Cauza decesului turistului englez

Primele informații arată că turistul englez a făcut stop cardio-respirator. Trupul neînsufleţit urmează a fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă. Ulterior, va fi preluat de Institutul de Medicină Legală pentru mai multe investigații.

„Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat in stop cardio-respirator.

Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient şi a început manevrele de resuscitare, utilizând şi defibrilatorul”, au transmis oficialii Salvamont Prahova, relatează .