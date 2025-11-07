Sport

Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei. Trupul neînsuflețit a fost depus la stadionul din Oradea. Fostul său elev de la Steaua, în lacrimi

Fostul antrenor al Stelei, care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor, Emeric Ienei, a fost comemorat pe stadionul de la Bihor, acolo unde cei care l-au cunoscut au mers la priveghi.
Mihai Alecu
07.11.2025 | 17:45
Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei Trupul neinsufletit a fost depus la stadionul din Oradea Fostul sau elev de la Steaua in lacrimi
ULTIMA ORĂ
Memoria lui Emeric Ienei rămâne vie, iar fanii își iau rămas bun de la fostul antrenor
ADVERTISEMENT

Sportul din România are puțini oameni care au arătat respectul și clasa pe care a avut-o Emeric Ienei, cel care a trecut în neființă pe 6 noiembrie 2025.

Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei

Fostul mare antrenor a reușit cea mai importantă performanță din istoria echipelor de club din România, în 1986, când alături de Steaua a câștigat Cupa Campionilor, după o finală în Spania, în care a învins-o pe Barcelona. Această bornă nu va mai fi atinsă vreodată în țara noastră, cred foștii jucători, iar datorită acestui lucru Emeric Ienei va fi unic în istoria sportului din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Acum, cei care l-au cunoscut pe „Nea Emi” își iau rămas bun de la acesta. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la stadionul de la Bihor, iar sute de oameni deja au aprins o lumânare și au transmis cele mai pozitive gânduri și au depănat amintiri, în memoria legendarului Ienei. Chiar și rivalii de la Dinamo au trimis două coroane de flori, una din partea clubului și una din partea suporterilor din programul DDB.

Când va fi înmormântat Emeric Ienei

Gabi Balint a fost unul dintre cei care au ajuns la Oradea pentru a onora memoria fostului antrenor. Fostul atacant al Stelei a izbucnit în lacrimi la intrarea pe stadion. Înmormântarea urmează să aibă loc sâmbătă, de la ora 14:00.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

„Clubul F.C. Bihor Oradea anunță cu profundă durere că funeraliile legendarului Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului românesc, se vor desfășura după următorul program: Vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola”, locul care i-a fost atât de drag și pe care l-a slujit cu pasiune și devotament.

ADVERTISEMENT
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut...
Digisport.ro
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”

Toți cei care doresc să-și ia un ultim rămas bun de la inegalabilul Emeric Ienei sunt invitați să vină pentru a-i aduce un pios omagiu. Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 13:00, sicriul va fi expus la Biserica Militară, în prezența familiei și a unor foști jucători care au făcut istorie alături de el în 1986. Ulterior, cortegiul funerar va porni spre Capela Orășenească a Cimitirului Rulikowski, unde, de la ora 14:00, va avea loc slujba de înmormântare.

Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, așa cum se cuvine unui simbol al fotbalului românesc”, a fost anunțul clubului FC Bihor.

ADVERTISEMENT
„Craiova a jucat cu o echipă de play-out la noi”. Șumudică a dat...
Fanatik
„Craiova a jucat cu o echipă de play-out la noi”. Șumudică a dat de pământ cu Rapid Viena și a lăudat un jucător al lui Rădoi!
Giovanni Becali a făcut calculele FCSB în grupa de Europa League. Marea enigmă...
Fanatik
Giovanni Becali a făcut calculele FCSB în grupa de Europa League. Marea enigmă pe care nu o poate înțelege
După ce l-a umilit în cușcă, colegul lui McGregor sare în apărarea adversarului....
Fanatik
După ce l-a umilit în cușcă, colegul lui McGregor sare în apărarea adversarului. „Am vrut să îl distrug, recunosc”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!