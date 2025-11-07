Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei. Trupul neînsuflețit a fost depus la stadionul din Oradea. Fostul său elev de la Steaua, în lacrimi

ADVERTISEMENT

Sportul din România are puțini oameni care au arătat respectul și clasa pe care a avut-o Emeric Ienei, cel care a trecut în neființă pe 6 noiembrie 2025.

Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei

a reușit cea mai importantă performanță din istoria echipelor de club din România, în 1986, când alături de Steaua a câștigat Cupa Campionilor, după o finală în Spania, în care a învins-o pe Barcelona. Această bornă nu va mai fi atinsă vreodată în țara noastră, cred foștii jucători, iar datorită acestui lucru Emeric Ienei va fi unic în istoria sportului din țara noastră.

Acum, cei care l-au cunoscut pe „Nea Emi” își iau rămas bun de la acesta. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la stadionul de la Bihor, iar sute de oameni deja au aprins o lumânare și au transmis cele mai pozitive gânduri și au depănat amintiri, în memoria legendarului Ienei. Chiar și rivalii de la Dinamo au trimis două coroane de flori, una din partea clubului și una din partea suporterilor din programul DDB.

Când va fi înmormântat Emeric Ienei

Gabi Balint a fost unul dintre cei care au ajuns pentru a onora memoria fostului antrenor. Fostul atacant al Stelei a izbucnit în lacrimi la intrarea pe stadion. Înmormântarea urmează să aibă loc sâmbătă, de la ora 14:00.

„Clubul F.C. Bihor Oradea anunță cu profundă durere că funeraliile legendarului Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului românesc, se vor desfășura după următorul program: Vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola”, locul care i-a fost atât de drag și pe care l-a slujit cu pasiune și devotament.

Toți cei care doresc să-și ia un ultim rămas bun de la inegalabilul Emeric Ienei sunt invitați să vină pentru a-i aduce un pios omagiu. Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 13:00, sicriul va fi expus la Biserica Militară, în prezența familiei și a unor foști jucători care au făcut istorie alături de el în 1986. Ulterior, cortegiul funerar va porni spre Capela Orășenească a Cimitirului Rulikowski, unde, de la ora 14:00, va avea loc slujba de înmormântare.

Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, așa cum se cuvine unui simbol al fotbalului românesc”, a fost anunțul clubului FC Bihor.