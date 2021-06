Un veteran din Liga 1 se revoltă împotriva regulii Under 21: „Mi se pare discriminare. Fă și un Over 35!”

Liber de contract după despărțirea de Astra Giurgiu, Mihai Răduț ar vrea să continue pe prima scenă a fotbalului românesc, dar nu vede cu ochi buni decizia lui Răzvan Burleanu de a obliga echipele să introducă în teren cât mai mulți jucători Under 21.

Ba chiar propune introducerea unei reguli pentru veteranii trecuți de 35 de ani, astfel încât să nu mai poată fi vorba de discriminare. „Dacă Gabi Tamaș joacă cel mai bine pe poziția lui, ce faci, îl scoți ca să bagi un Under? Aaaa, faci un Under 21, fă și un Over 35!”, susține mijlocașul.

Cotat la 350.000 de euro, conform , acesta a evoluat pentru Internațional Curtea de Argeș, FCSB, Pandurii Târgu Jiu, Hatta (Emiratele Arabe Unite), (Polonia) și Astra. În stagiunea precedentă a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive.

Mihai Răduț se numără printre contestatarii regulii Under 21

„Eu jucam bine la 19 ani și nu erau legile de acumn, Jucai dacă erai bun. Oricum, mi se pare discriminare. Dacă Gabi Tamaș joacă cel mai bine pe poziția lui, ce faci, îl scoți ca să bagi un Under? Aaaa, faci un Under 21, fă și un Over 35!”, a declarat Mihai Răduț la , dezvăluind, totodată, amănunte mai puțin cunoscute din perioada în care evolua în tricoul roș-albastru.

„Aaaa, a venit în București, tânăr, nu s-a mai concentrat la fotbal, sunt vorbe pe care le spun oamenii din afară și nu știu exact ce s-a întâmplat. Am avut o perioadă bună la început, când am semnat cu Steaua, cu domnul Pițurcă, eram tânăr și dornic de afirmare.

Apoi, dânsul a plecat de la echipă, s-au schimbat anumite chestii și prin conducere iar cariera mea a luat-o pe o pantă descendentă, contrar așteptărilor mele și ale celorlalți. Eu mă vedeam la Steaua titular, după care să fac pasul la o echipă bună, după un an sau doi.

Aveam 19 ani, jucam și la echipa națională. Au fost anumite neînțelegeri cu antrenorii următori sau cu oamenii din conducere. Știți cum se întâmplă la Steaua, îmi place să lucrez cu oameni corecți, dar, cumva, m-au dezamăgit.

Adică, dacă tu vii și-mi spui în față ce frumos ești și ce-mi place de tine, dar mai apoi pe la spate să zică, e fotbalist bun, dar e de sală, atunci și eu mă frustrez. Nu domnul Becali, dânsului îi plăcea de mine”, a mai spus mijlocașul de 31 de ani.

Ar putea ajunge la Dinamo: „Tata simpatizează cu ei de mic”

Liber de contract după despărțirea de , Mihai Răduț și-ar dori să evolueze în continuare pe prima scenă a fotbalului românesc. În ciuda faptului că a evoluat pentru eterna rivală FCSB, nu ar avea nicio problemă să îmbrace tricoul lui Dinamo din sezonul viitor. Ba chiar a purtat deja o primă rundă de discuții cu managerul Mario Nicolae.

„N-am nicio problemă în a evolua la alte echipe, după ce am jucat și la Steauia. Asta îmi este meserie, sunt fotbalist, așa că voi evolua acolo unde mi se va oferi cel mai bun contract.

Au fost discuții cu Dinamo în trecut, sunt și acum, dar e greu. Tatăl meu simpatizează cu ei de mic, dar nu mă influențează. Cred că i-ar plăcea, numai că nici măcar cei din club nu știu ce va fi mâine acolo.

Cu Mario am vorbit, mă știu cu el de mult timp, dar i-am zis la fel că e vorba de un club mare și că ar fi păcat să dispară. Mai așteptăm să vedem ce va fi. Vreau să iau cea mai bună decizie pentru viitorul meu.

Mai pot juca, vreau s-o fac până la 40 de ani. Vreau să fiu liniștit și să am condiții pentru fotbal de performanță. Nu sunt un jucător scump, dar nici ieftin. Sunt rezonabil.

Dar dacă un jucător român cere 8-10.000 de euro, lumea se întreabă ”Wow, e cam mult! De ce vrei atât?”. Dar se aduc străini fără CV pe salarii de 10-12.000 de euro”, a explicat fostul mijlocaș al giurgiuvenilor.