Un vicecampion mondial în arte marțiale îi aruncă mănușa lui Cristi Săpunaru. Căpitanul Rapidului, chemat în ring

Un fost fotbalist, în prezent vicecampion mondial în arte marțiale, îl provoacă pe căpitanul Rapidului Cristi Săpunaru să urce în ring. Deocamdată doar pentru antrenamente.

Sebastian Dinu, vicecampion mondial de kempo: ”Cu Săpunaru m-aș antrena”

Cristi Săpunaru a fost dintotdeauna un fotbalist care nu s-a ferit de contactul fizic, indiferent că a fost vorba de adversarii din teren, sau de fanii recalcitranți din tribune.

ADVERTISEMENT

Căpitanul Rapidului este mereu în mijlocul evenimentelor atunci când se lasă cu scandal la meciurile echipei sale, iar acest lucru i-a atras atenția vicecampionului mondial de kempo, Sebastian Dinu.

Luptătorul a jucat fotbal în copilărie, dar a ales artele marțiale și este unul dintre cei mai buni luptători din România și din lume. , unde Cristi Săpunaru a împărțit pumni și picioare, Dinu i-a aruncat mănușa fotbalistului și i-a transmis că îl așteaptă în ring.

ADVERTISEMENT

”Am făcut fotbal de la 7 ani, apoi la 13 m-am apucat de kempo și am practicat ambele sporturi în paralel. Am jucat la nivel de liga a cincea, dar am decis acum câțiva ani să mă concentrez doar pe kempo. Mă bucur că am făcut asta. Recunosc, cu Săpunaru m-aș antrena cu mare drag pentru galele de kempo”, spune Sebastian Dinu.

Vicecampionul mondial spune însă că nu liderul din Giulești este făcut pentru artele marțiale, ci mult mai celebrul Zlatan Ibrahimovic, campion al Italiei cu AC Milan.

ADVERTISEMENT

”Dintre fotbaliști, cred că Zlatan Ibrahimovic s-ar potrivi la kempo, pentru că are un background în artele marțiale și 100% ar face față”, și-a explicat alegerea Sebastian Dinu.

Fostul fotbalist Giani Kiriță a debutat deja în artele marțiale mixte

Un alt ”băiat rău” din fotbalul românesc, Giani Kiriță, și a făcut-o în stil mare. Fostul căpitan al lui Dinamo și-a făcut praf adversarul la prima apariție în cușcă.

ADVERTISEMENT

Fostul apărător al echipei naționale a semnat anul trecut un contract cu Real Xtreme Fighting (RXF), cea mai mare promoție de MMA din România, și a avut prima luptă în luna mai a acestui an.

ADVERTISEMENT

A fost o înfruntare scurtă, fără istoric între ”câinele” Giani Kiriță și Andi Constantinescu, un obișnuit al reality show-urilor matrimoniale produse de televiziunile din România. Kiriță și-a făcut KO adversarul.