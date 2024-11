Un vot pentru Ciucă este un vot pentru Iohannis! Concluziile sociologilor: “Nicolae Ciucă e ecoul si marioneta lui Klaus Iohannis! Nu va supăra sistemul de privilegii din care face parte”

În rândul liberalilor, în ciuda scorurilor din sondaje, există speranțe vii că Nicolae Ciucă va prinde turul doi al alegerilor prezidențiale ajutat și de lipsa de inspirație a celorlalți candidați ai dreptei, alături de încrederea că aparatul de partid va face și de data aceasta diferența. Dincolo de campania de imagine, intens promovată de partid cu bani grei prin publicarea unei autobiografii, prin care a încercat să se prezinte electoratului, imaginea generalului Ciucă rămâne aceea de executant al ordinelor președintelui Iohannis. În aceste condiții, este cu atât mai legitimă întrebarea ce fel de președinte va fi acesta odată ajuns în fotoliul de la Cotroceni?

Cine este cu adevarat Nicolae Ciuca. De la „premierul de la Grivco”, la generalul de la Grivco

Una dintre principalele întrebări cu privire la un ipotetic viitor mandat de președinte al lui Nicolae Ciucă este dacă acesta va continua alianța liberilor cu PSD. El a fost practic premierul desemnat de Iohannis să pune bazele coaliției cu PSD după scoaterea USR-ului de la guvernare și cel care a reușit, până la urmă, să guverneze alături de social-democrați.

Ruperea alianței cu USR a fost practic una dintre surprizele celui de-al doilea mandat al președintelui Iohannis, departe de guvernare și va lupta pentru întărirea instituțiilor statului, slăbite după ingerințele din epoca Dragnea. Susținătorii săi de până atunci , referință la acuzațiile venite din partea președintelui Băsescu cum că Iohannis ar fi fost opțiunea USL-ului încă din 2009 pentru a da jos Guvernul Boc.

Astăzi, după aproape trei ani de guvernare alături de PSD, Nicolae Ciucă a promite că nu va mai guverna alături de PSD. „Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliţie cu PSD. Pentru mine, PSD, într-o relaţie de colaborare viitoare, nu mai există”, că nu va mai exista o coaliție cu social-democrații în cazul unei victorii la alegerile prezidențiale.

Acest anunț venea după decizia CCR în cazul Șoșoacă, atunci când Nicolae Ciucă anunța intempestiv ruperea alianței cu PSD, precizând însă că este vorba doar de alianța politică și că PNL va rămâne la guvernare pentru „a preveni abuzurile PSD”.

Cristian Preda: “Ciucă e o marionetă, un ecou al lui Iohannis! Este lipsit de credibilitate!”

Profesorul Cristian Preda, rectorul Facultății de Științe Politice a Universității București, este de părere că angajamentul lui Ciucă, spre deosebire de cel al lui Iohannis în 2019, este unul lipsit de credibilitate, fiind motivul pentru care nu are nicio șansă în fapt să ajungă viitorul președinte al României. Mai mult, acesta susține că, prin acest mesaj pur electoral, Ciucă nu face altceva decât să copieze mesajul campaniei lui Iohannis de acum cinci ani, doar că, fără credibilitate.

„Nu cred că Nicolae Ciucă are vreo șansă să devină președinte. Este exclus. Și este exclus tocmai din motivul că nimeni nu-l crede atunci când spune că nu va face vreo alianță cu PSD, sau că nu va guverna cu PSD. Asta pentru că repetă doar ce a spus Iohannis, el fiind o marionetă a lui Iohannis, nu are pic de credibilitate. E practic o reiterare a tezelor președintelui în funcție. El e de fapt un ecou al acelui Iohannis din 2019 și atâta tot. Credibilitatea e zero, dar probabil că mai există unii liberali care subscriu la asta.

Apoi, un fapt și mai puternic este că atunci când Iohannis spunea lucrul ăsta în 2019, că nu va guverna cu PSD, Guvernul PSD a fost răsturnat și chiar contracandidata lui, Dăncilă, a pierdut șefia Guvernului. Acum, Nicolae Ciucă nu are curajul să facă nici măcar atât, pentru că putea să-l dea jos pe Ciolacu. Atunci, o minimă credibilitate câștiga, dar nu a făcut nici măcar asta. Este strident, e mai puțin decât promitea Iohannis în 2019.

Tocmai de aceea are nicio șansă să ajungă la Cotroceni. Va avea un scor mai aproape de Burduja decât de cea făcut Crin Antonescu, ca să luăm scorul maxim obținut de un pnl-ist și nu unul de import, cum a fost Iohannis. Se va întoarce la popotă și le va povesti militarilor în retragere ce erou a fost într-o luptă pe care nu o știe decât el”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cristian Preda.

Gabriel Diaconu: Un președinte muncitor, dar fără imaginație

Psihiatrul Gabriel Diaconu, până recent consilierul ministrului sănătății, a făcut recent portretele mai multor candidați la Cotroceni, în cazul liderului PNL, susținând, din munca alături de acesta, că este un foarte bun organizator, că știe să conducă o echipă de specialiști a cărei sarcină principală este rezolvarea problemelor.

„România a arătat modele de bune practici într-o situație cu care Europa nu s-a mai confruntat de câteva zeci de ani: război pe continent, și exod masiv al civililor.

Modul de lucru al lui Ciucă, treptat apreciat de cei din preajma lui, a fost operaționalizarea unor proceduri, uși deschise pentru cei care posedă bune practici, o formă de smerenie în fața problemei pe care sigur n-a deprins-o în școala românească”, a scris acesta pe pagina sa de .

Ca exemplu de smerenie în fața problemei putem aminti episodul rar al unui politician în funcție, care își recunoaște greșeala – cazul măsurii plafonării prețului la lemnele de foc, măsură la care a renunțat după ce s-a dovedit imposibil de aplicat și cu efecte perverse. Psihiatrul Gabriel Diaconu spune că, din experiența lucrului alături de liderul PNL, acesta pare a fi un bun lider, însă principalul său defect este lipsa de imaginație, o trăsătură pe care o pune pe seama carierei militare.

“Ca imagine publică, Ciucă este ca Mr Bean, joacă un rol”

„Singura chestie care e limitativă la Ciucă este capacitatea de inovație. Astă e un defect profesional, la capătul unei cariere militare. Militarul este într-o matrice, are de respectat o ierarhie, iar creativitatea este descurajată.

Armata modernă are acum acest lucru, de inspirație americană, pe care-l putem numi trouble shooting rapid, această capacitate de a rezolva în echipă problemele. Pe de altă parte, Ciucă nu a fost educat în armata americană decât târziu în viață. El a fost educat în armata română, pe model sovietic.

Altfel, e un bun baci când vine vorba de muncă de echipă și nu cred că dizabilitatea lui retorică schimbă calitățile lui manageriale. Da, e capabil să-și recunoască greșelile, e o chestie pe care am văzut-o în muncă inclusiv în echipa lui. E o calitate să poți să recunoști când o decizie nu a fost optimă. Este o mare calitate”, a declarat, pentru FANATIK, psihiatrul Gabriel Diaconu.

Acesta este de părere că există o diferență uriașă între Nicolae Ciucă, premierul sau președintele senatului, și imaginea publică a acestuia, imagine pentru care chiar el este vinovat, .

„Calități de lider are, dar din păcate pentru imaginea sa publică, pe undeva el este Mr. Bean. Este autentic până în momentul în care se aprinde camera și simte nevoia să joace un rol care de fapt nu este rolul lui. Dacă închizi camerele, și-l pui într-o încăpere unde trebuie rezolvate probleme, e realmente un team-leader bun. Dar în afara camerelor, și ăsta e handicapul lui de politician. Nu are școala de politică”, a mai precizat Gabriel Diaconu.

Un președinte auster, “fără luxul lui Iohannis”

În anul 2014 Klaus Iohannis ajungea noul președinte al PNL, iar apoi al țării, iar una dintre liniile de atac împotriva sa au fost cele șase case din proprietatea sa, despre care a susținut că le-a obținut din meditații. Fostul președinte, Traian Băsescu, se arăta intrigat atât de răspunsul liderului PNL cât și de personalitatea acestuia.

„Pentru mine, domnul Iohannis este o necunoscută. Este un om foarte ascuns. Îl văd tăcut, îl văd introvertit, aşa, un candidat la Preşedinţie trebuie să fie un om deschis, un om despre care să ştii tot.

Cu ce impresie rămân eu, când a fost întrebat prima dată cum şi-a făcut cele şase case şi a răspuns din meditaţii. Când am văzut, râdeam singur în birou, dimineaţă, cum un profesor de fizică poate să îşi facă şase case din meditaţii”, spunea șeful statului în noiembrie 2014.

Proverbiala austeritate germană avea să se dovedească un mit în cazul fostului primar al Sibiului care, în ultimii ani de mandat la Cotroceni, a transformat vizitele oficiale în călătorii personale, cu avioane de lux închiriate pe sume uriașe, ținute însă secret de stat. Psihiatrul Gabriel Diaconu este de părere că Nicolae Ciucă, cel puțin la capitolul acesta, se va dovedi un lider auster, aceasta fiind o calitate care îi precede cariera politică.

„Luxul președintelui Iohannis nu va fi niciodată cazul lui Ciucă. Austeritatea în cazul lui e o trăsătură care precede cariera militară. Este totuși un om auster cât privește chiar și propria persoană. Lăsând la o parte glumele care se fac pe seama proporțiilor lui și gurmanderiei sale, nu este un om care să aibă lăcomie în ceea ce privește lux, palate, proprietăți. Din punctul ăsta de vedere ar face un președinte bun, previzibil, echilibrat, în cele din urmă loial țării lui, și asta e o mare trăsătură”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

De altfel, din declarația de avere a lui Ciucă, vedem că acesta deține o singură proprietate, o casă în Dumbrăveni, , mașină pentru care pare să fi făcut un credit de 100.000 lei în 2020. Totuși, liderul PNL are venituri de peste 400.000 lei la stat, cu un salariu de circa 200.000 lei și o pensie specială și mai mare.

Nicolae Ciucă – “un om al sistemului, care nu ar supăra sistemul de privilegii din care face parte”

Dincolo de aceste aspecte particulare rămân însă faptele guvernării. Nicolae Ciucă a fost acuzat de plagierea tezei de doctorat, a cărei verificare a fost stopată , urmată apoi de inacțiunea instituțiilor de forță la acțiunea de kompromat la care a fost supusă jurnalista Emilia Șercan, cea care a lansat aceste acuzații. Nicolae Ciucă a fost apoi premierul și președintele PNL în perioada în care partidul a venit cu și a girat numiri politice în administrația centrală.

Din aceste motive, sociologul Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru inovare publică, este de părere că Nicolae Ciucă va fi un continuator al regimului Iohannis. Asta în sensul că va continua să apere privilegiile grupurilor de interese, el însuși fiind un beneficiar al acestora, susține expertul.

„Din ce am văzut în ultimii ani, respectiv această bună înțelegere între grupurile privilegiate, grupurile de baroni din PNL și PSD, cred că ar fi un președinte care nu ar supăra sistemul de privilegii din care face parte până la urmă.

Acest sistem va continua fără probleme în mandatul lui Ciucă. Din punctul ăsta de vedere ar fi probabil o garanție pentru continuarea în următorii patru ani a alianței PNL-PSD, sub conducerea PSD ca și până acum”, a declarat, pentru FANATIK, Ovidiu Voicu.

Acesta admite că liderul PNL are probabil și nenumărate calități, printre care și aceea de bun organizator, dovadă cariera militară de succes. Însă, subliniază că în cariera sa Ciucă pare să fi acceptat compromisurile cu acest sistem, tocmai pentru a ajunge un beneficiar al său. Sociologul este de părere că dacă generalul Ciucă ar fi avut caracter, acest lucru s-ar fi văzut chiar în perioada guvernării, prin încercările de a schimba nedreptățile din sistem.

„Calități de organizator cu siguranță are, dovadă și cariera militară pe care a avut-o, în același timp este complet conectat la sistemul acesta de privilegii care crează inechitățile din țara noastră. Și-a făcut o carieră acceptând toate compromisurile, nu are nicio problemă să aibă pensie specială în același timp cu salariul, își apără aceste privilegii prin acțiunile politice – toate acțiunile în povestea de plagiat, acoperirea tuturor grupurilor de interese din partid…

Practic, în întreaga carieră, dl. Ciucă a acceptat toate compromisurile sistemului, fără să încerce să-l schimbe. Adică, niciodată nu a arătat vreun semn că a încercat să-l facă mai bun. A lucrat cu el, nu a avut nicio problemă să-i primească beneficiile și, din punctul ăsta de vedere, seamănă cu dl. Iohannis. Poate că are mai mult bun simț, poate nu vom vedea avioane de lux și turism prezidențial, dar să nu uităm că și dl. Iohannis părea să aibă ceva bun simț în această privință la început, până ne-am dat seama cine este”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Ovidiu Voicu.

De ce Ciucă va fi un continuator al regimului Iohannis

Fostul lider PNL, Ludovic Orban, este de părere că Ciucă va fi un continuator al regimului Iohannis, acesta fiind impus șefului statului atât la conducerea Guvernului cât și a partidului. „Ciucă este invenția lui Iohannis. Ciucă i-a fost impus lui Iohannis și în poziția de ministru al apărării, și în poziția de președinte al PNL, și în poziția de premier și în poziția de candidat la prezidențiale. Alegerea lui Ciucă, foarte improbabilă, ar însemna că nu se va schimba aproape nimic în ceea ce privește funcționarea instituției prezidențiale”, a spus liderul Forței Drepte, pentru FANATIK, precizând că , în condițiile în care acesta nu are calitățile de lider.

„Toată lumea a văzut ce poate și mai ales ce nu poate acesta, toată lumea a văzut ce știe, și mai ales ce nu știe Nicolae Ciucă. Toată lumea i-a văzut obediența și lipsa totală de înțelegere a fenomenelor complexe din societate”, a mai precizat acesta.

În aceeași logică, politologul Cătălin Avramescu, fost consilier de stat în cancelaria președintelui Traian Băsescu, este de părere că Nicolae Ciucă a dovedit că nu se pricepe la multe din problemele cu care se va confrunta la Cotroceni, dar în special la cele de politică externă. Acesta este de părere că liderul PNL, odată ajuns la Cotroceni, se va înconjura de aceeași consilieri ai președintelui Iohannis care îi vor stabili agenda.

„El este și mai detașat de problematica internațională decât Iohannis. Acesta este un atribut fundamental al funcției. Orice președinte, în fond, când se urcă dimineața în mașină și vine spre Cotroceni știe că-l așteaptă niște dosare. După trei ani și jumătate ca om care a pregătit aceste dosare pentru președinte, cred că știu ceva despre acest lucru.

“Ciucă nu e nici măcar marginal competent în dosare de politică internaţională, de la Ambasade la EU şi NATO”

Pot să vă spun că multe dintre aceste dosare sunt de politică internațională, că vizează comunicări de la Ambasade, de la UE, de la NATO, etc. – sunt dosare de acest tip. Ciucă, nici ca prim-ministru, nici ca șef al Senatului, nu a părut nici măcar marginal competent – îmi pare rău să o spun, în chestiuni de genul acesta. Este terifiant”, a precizat Cătălin Avramescu, pentru FANATIK, care a subliniat că o administrație Ciucă va fi definită de consilierii impuși de instituțiile statului, însă o administrație din care vor lipsi voci independente, voci ale societății civile sau din mediul academic, voci care s-au îndepărtat de PNL.

„Sunt două tipuri de consilieri pe care președintele și-i aduce, spun asta uitându-mă la toți președinții României, de la Iliescu până la Iohannis. Sunt consilierii pe care și-i aduce președintele, sunt oamenii lui – nu oameni pe care îi știe personal, dar pe care îi aduce pentru că îi înțelege că sunt importanți într-un domeniu. Apoi, cei mai mulți consilieri sunt aduși pentru că structurile îi vor acolo.

Nu mă refer la serviciile de informații, ci structurile în sine, funcționale ale statului. Adică MAE își împinge proprii oameni, MAI la fel… Adică te duci acolo și te pomenești, pentru că sunt nume care ți se servesc. Ei sunt acceptați de un președinte care vrea să coopereze, și adesea devine complicele, acestor structuri. Acești consilieri sunt pe o bază de putere în aceste instituții. El va avea consilieri serviți, va accepta lucrurile din jurul lui, pentru că așa lucrează și în rarele ocazii când va spune ceva va citi de pe o hârtie ce i-a scris cineva de la Externe, sau din alt loc”, este de părere politologul.

“PNL a pierdut vocile din societatea civilă, din mediul academic“

Acesta a povestit că în administrația Băsescu au existat foarte mulți consilieri care l-au contrat adeseori pe șeful statului, că erau oameni din societatea civilă sau mediul academic care, în discuțiile din cancelarie, își puteau susține un punct de vedere independent. Profesorul Avramescu oferă exemplele sociologului Sebastian Lăzăroiu, sau ale profesorului Cristian Preda și spune că, în special în al doilea mandat, președintele Iohannis pare să fi renunțat la astfel de voci independente.

„La Traian Băsescu când intrai acolo la serviciu dădeai de un Baconschi, de un Preda, oameni din societatea civilă, oameni cu gândire independentă. Erau oameni cu care Băsescu trebuia uneori „să se pună” și asta și căuta. Ăsta era unul din meritele lui, că puteai să angajezi o discuție în care nu erai pe aceeași pagină. Acolo la masă se spuneau lucruri, nu ne certam, dar erau discuții în contradictoriu. Era o diversitate de idei. Nu-mi imaginez asta în jurul lui Ciucă.

PNL a pierdut vocile din societatea civilă, din mediul academic, sigur există câțiva răzleți acolo, dar per total este o sărăcie de idei. În jurul PNL-ului există politicieni onorabili, dar nu mai e un mediu de forță intelectuală, pe partea de politici publice și discurs public măcar. Și vedem asta mai ales în al doilea mandat al lui Iohannis, care s-a înconjurat de oameni slabi pe care Ciucă îi va ține în funcție”, a mai declarat politologul Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.