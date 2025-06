Un vulcan uriaș subacvatic, tot mai aproape de erupție. Ar putea elibera milioane de tone de lavă

Un vulcan subacvatic uriaș, aflat la peste 480 de kilometri de coasta statului american Oregon, se află tot mai aproape de erupție. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Oregon spun că Axial Seamount, situat pe Dorsala Juan de Fuca, se comportă asemănător cu perioada înainte de erupția din 2015.

Datele colectate de la sateliți și senzori arată că fundul oceanului s-a ridicat semnificativ, semn al unei presiuni în creștere în interiorul camerei magmatice. „Credem că e pregătit”, a spus geofizicianul William Chadwick, care studiază activitatea vulcanului, conform

, când Axial a declanșat aproape 8.000 de cutremure subacvatice și a eliberat fluxuri groase de lavă și a dus la prăbușirea fundului oceanului cu peste doi metri. Acest lucru a schimbat radical modul în care oamenii de știință urmăresc activitatea vulcanică subacvatică.

Mai clar, au apărut noi instrumente moderne, inclusiv senzori de presiune și camere video de înaltă definiție instalate cu ajutorul Inițiativei de Observații Oceanice. Cercetătorii descriu comportamentul vulcanului ca fiind asemănător celor din Hawaii.

