Una caldă, alta rece! Nota primită de Chivu, după ce a mutat decisiv în Inter – Lecce. Ce au scris italienii: „Mișcare curajoasă”

Inter a avut un meci foarte greu cu Lecce, care a fost câștigat greu de formația gazdă, însă Cristi Chivu a reușit să mute decisiv și jucătorii veniți de pe bancă au contribuit la singurul gol al partidei.
Inter venea după egalul cu Napoli, meci care a consumat fizic echipa foarte mult, însă românul a găsit soluția câștigătoare. A odihnit mai mulți titulari, printre care și Lautaro Martinez, iar atacantul argentinian a fost introdus pe teren în repriza secundă, în ultimele 20 de minute, și a fost parte din faza golului, marcat tot de o rezervă, Sebastiano Esposito.
Jurnaliștii italieni au remarcat și ei schimbările făcute de Cristi Chivu și faptul că românul a reușit să contribuie la victoria echipei sale, asta după ce startul partidei a fost ezitant. Românul a primit nota 6,5 pentru modul în care a gestionat partida.
„Vede o oportunitate bună de a face schimbări în echipă și îi folosește pe unii dintre jucătorii săi de rezervă, iar pe titulari îi lasă să-și tragă sufletul, mai ales căpitanul Lautaro. Poate că echipa sa a subestimat dificultatea provocării, dar abordarea întregii prime reprize a lui Inter a fost relaxată.
Au intrat mai bine în repriza a doua, iar pentru a agita lucrurile Chivu nu ezită să treacă la 3-4-3 cu trei atacanți centrali împreună. A profitat de această mișcare curajoasă, găsind golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei 3 atacanți, Esposito, apoi încheind meciul cu o revenire la un 3-5-2 mai prudent. Curajul nu este niciodată de neglijat. Și a meritat în final”, au notat jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.
Reacțiile marilor publicații din Italia nu au întârziat să apară. Cei de la Gazzetta dello Sport au remarcat că Inter a avut un meci greu cu Lecce: „Echipa lui Chivu a avut o victorie foarte dificilă împotriva echipei lui Di Francesco pe San Siro, dar Esposito a rezolvat-o în final: Nerazzurrii s-au desprins de Conte și au zburat temporar la +6, iar Milan are de jucat la Como”.
„Este timpul pentru revenirea la Serie A a echipelor implicate în decembrie în Supercupa Italiei. Deschiderea zilei a fost un pas greșit al lui Napoli, iar Interul lui Chivu a profitat la maximum de situație. Pe San Siro, Nerazzurri au învins Lecce cu 1-0 datorită unui gol târziu al lui Pio Esposito, care a intrat de pe bancă. O victorie care aduce Inter la +6 în avantaj față de Napoli și Milan, care se confruntă cu Como”, au scris și cei de la Corriere dello Sport.
Victoria lui Inter este cu atât mai importantă cu cât echipa lui Cristi Chivu profită de faptul că Napoli a făcut doar egal pe teren propriu, 0-0, cu Parma. Astfel, diferența dintre campioana de sezonul trecut și nerazzurri s-a făcut de 6 puncte.
Totuși, AC Milan rămâne în urmărirea rivalei din oraș, iar dacă bate în meciul din runda cu numărul 16, de la Como, atunci trupa lui Max Allegri rămâne la 3 lungimi distanță de lider. De asemenea și Juventus sau Roma se pot implica în lupta pentru Scudetto, însă ele sunt sub Napoli în acest moment.