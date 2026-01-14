Una caldă, alta rece! Nota primită de Chivu, după ce a mutat decisiv în Inter – Lecce. Ce au scris italienii: „Mișcare curajoasă”

ADVERTISEMENT

a avut un meci foarte greu cu Lecce, care a fost câștigat greu de formația gazdă, însă Cristi Chivu a reușit să mute decisiv și jucătorii veniți de pe bancă au contribuit la singurul gol al partidei.

Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după ce Inter a bătut-o pe Lecce

Inter venea după egalul cu Napoli, meci care a consumat fizic echipa foarte mult, însă românul a găsit soluția câștigătoare. A odihnit mai mulți titulari, printre care și Lautaro Martinez, iar atacantul argentinian a fost introdus pe teren în repriza secundă, în ultimele 20 de minute, și a fost parte din faza golului, marcat tot de o rezervă, Sebastiano Esposito.

Jurnaliștii italieni au remarcat și ei schimbările făcute de și faptul că românul a reușit să contribuie la victoria echipei sale, asta după ce startul partidei a fost ezitant. Românul a primit nota 6,5 pentru modul în care a gestionat partida.

„Vede o oportunitate bună de a face schimbări în echipă și îi folosește pe unii dintre jucătorii săi de rezervă, iar pe titulari îi lasă să-și tragă sufletul, mai ales căpitanul Lautaro. Poate că echipa sa a subestimat dificultatea provocării, dar abordarea întregii prime reprize a lui Inter a fost relaxată.

Au intrat mai bine în repriza a doua, iar pentru a agita lucrurile Chivu nu ezită să treacă la 3-4-3 cu trei atacanți centrali împreună. A profitat de această mișcare curajoasă, găsind golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei 3 atacanți, Esposito, apoi încheind meciul cu o revenire la un 3-5-2 mai prudent. Curajul nu este niciodată de neglijat. Și a meritat în final”, au notat jurnaliștii de la .

Ce scrie presa din Italia după ce Inter a bătut-o pe Lecce

Reacțiile marilor publicații din Italia nu au întârziat să apară. Cei de la Gazzetta dello Sport au remarcat că Inter a avut un meci greu cu Lecce: „Echipa lui Chivu a avut o victorie foarte dificilă împotriva echipei lui Di Francesco pe San Siro, dar Esposito a rezolvat-o în final: Nerazzurrii s-au desprins de Conte și au zburat temporar la +6, iar Milan are de jucat la Como”.

„Este timpul pentru revenirea la Serie A a echipelor implicate în decembrie în Supercupa Italiei. Deschiderea zilei a fost un pas greșit al lui Napoli, iar Interul lui Chivu a profitat la maximum de situație. Pe San Siro, Nerazzurri au învins Lecce cu 1-0 datorită unui gol târziu al lui Pio Esposito, care a intrat de pe bancă. O victorie care aduce Inter la +6 în avantaj față de Napoli și Milan, care se confruntă cu Como”, au scris și cei de la .

Inter profită de pasul greșit făcut de Napoli

Victoria lui Inter este cu atât mai importantă cu cât echipa lui Cristi Chivu profită de faptul că Napoli a făcut doar egal pe teren propriu, 0-0, cu Parma. Astfel, diferența dintre campioana de sezonul trecut și nerazzurri s-a făcut de 6 puncte.

Totuși, AC Milan rămâne în urmărirea rivalei din oraș, iar dacă bate în meciul din runda cu numărul 16, de la Como, atunci trupa lui Max Allegri rămâne la 3 lungimi distanță de lider. De asemenea și Juventus sau Roma se pot implica în lupta pentru Scudetto, însă ele sunt sub Napoli în acest moment.