Una caldă, alta rece pentru Dinamo înaintea meciului cu Farul! Revine un titular, dar internaționalul român este în continuare accidentat. Exclusiv

Înaintea duelului Dinamo – Farul din etapa a 10-a a SuperLigii, programat luni, 22 septembrie, de la ora 21:00, ”roș-albii” au reușit să recupereze un titular cu probleme medicale, dar un alt jucător accidentat va fi nevoit să mai aștepte.

Situația jucătorilor accidentați de la Dinamo înaintea partidei cu Farul

În cadrul celei mai recente ediții a , antrenorul Zeljko Kopic a dezvăluit faptul că portarul camerunez Devis Epassy urmează să revină la antrenamente după ce .

”Epassy are varicelă. Au trecut cele 10 zile în care trebuia să stea izolat și a venit la antrenament. Este o veste bună, dar am fost foarte mulțumit și de evoluția de lui Roșca împotriva celor de la Petrolul.

Vreau să construiesc asta în echipă, să existe o competiție pozitivă pentru fiecare post. Nu am avut probleme în defensivă la Ploiești, Roșca a fost foarte bun și a dat stabilitate”, a declarat Kopic.

De ce a jucat mai puțin Cristi Mihai în startul sezonului

În cea ce-l privește pe mijlocașul Cristi Mihai, , tehnicianul croat a mărturisit că acesta nu va putea juca până la sfârșitul lunii septembrie.

”Cristi Mihai a avut un mic ghinion cu accidentarea de la U21, va mai dura vreo două săptămâni până să revină. Avem mare încredere în el și sperăm că se va recupera la nivelul la care trebuie.

El a venit de la UTA cu un joc destul de agresiv în stilul 4-4-2, iar la Dinamo i-a luat ceva timp să se adapteze la stilul nostru și acesta a fost motivul pentru care a jucat mai puțin în startul sezonului.

De asemenea, a avut mici probleme cu accidentarea de dinainte de acest sezon. Avem un contract pe termen lung cu el, ne dorim să joace și cu siguranță își va câștiga minutele în meciuri”, a spus Zeljko Kopic.

