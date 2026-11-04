Sport

Una dintre cele mai experimentate handbaliste, out din lotul României la Euro!

Marian Popovici
04.11.2026 | 10:41
Una dintre cele mai experimentate handbaliste out din lotul Romaniei la Euro
EXCLUSIV FANATIK
Una dintre cele mai experimentate handbaliste, out din lotul României la Euro. Sursa: sportpictures.eu
România găzduieşte Campionatul European de handbal feminin după o pauză de 26 de ani. FANATIK a aflat că una dintre cele mai experimentate handbaliste ale naţionalei nu va face parte din lot.
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Campionatul European de handbal feminin se desfăşoară între 3 şi 20 decembrie, iar România este una dintre ţările gazdă. Denisa Şandru a fost anunţată în lotul lărgit pentru turneul final, dar FANATIK a aflat că portarul celor de la CSM Bucureşti nu va rămâne în lotul final.

Denisa Şandru, acord să revină la naţională doar dacă există o criză la nivelul portarilor

Denisa Şandru este una dintre cele mai experimentate handbaliste din lotul preliminar convocat de Ovidiu Mihăilă. Portarul în vârstă de 32 de ani a debutat în prima reprezentativă în anul 2011, dar în 2025 a spus că echipa naţională este un capitol închis şi s-a hotărât să se dedice mai mult vieţii de familie.

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Dar, înainte de Euro 2026, Denisa Şandru a avut o discuţie cu selecţionerul Ovidiu Mihăilă, care a convins-o să revină asupra deciziei de retragere. Portarul lui CSM Bucureşti vine după o perioadă lungă de accidentare şi a convenit cu selecţionerul că va da o mână de ajutor naţionalei doar dacă va fi o criză la nivelul portarilor.

FANATIK a aflat că Denisa Şandru ar fi urmat să joace iar sub „tricolor” doar în cazul în care ceilalţi portari din lot ar suferi accidentări de ultim moment şi postul ar rămâne descoperit înaintea turneului final. Acesta este şi motivul pentru care numele ei este pe lista convocărilor preliminare.

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Şase portari pe lista lărgită pentru Euro 2026! Rămân doar trei

Portarii României de pe lista lărgită pentru Campionatul European din 2026: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Daciana Hosu (Gloria Bistrița), Yuliya Dumanska (CSM București), Raluca Rădoi (SCM Craiova), Denisa Șandru (CSM București). Dintre aceştia vor rămâne, cel mai probabil, trei, pe lista finală.

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Din informaţiile noastre, Ovidiu Mihăilă va anunţa lotul pentru Campionatul European în jurul datei de 13-14 noiembrie, cu o săptămână înaintea reunirii lotului, programată pentru data de 21 noiembrie.

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România va juca un amical cu Angola şi două cu Polonia în vederea pregătirii turneului final. Debutul la Euro 2026 va fi pe 4 decembrie, de la ora 21:00, împotriva Norvegiei. „Tricolorele” mai au cu Macedonia de Nord şi Elveţia, în grupele preliminare. Toate meciurile României din grupele preliminare şi grupele principale se joacă în BT Arena.

  • 32 de ani are Denisa Şandru
  • 2011 este anul în care Şandru a debutat în prima reprezentativă
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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