Una dintre cele mai experimentate handbaliste, out din lotul României la Euro!

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Campionatul European de handbal feminin se desfăşoară între 3 şi 20 decembrie, iar România este una dintre ţările gazdă. Denisa Şandru a fost anunţată în lotul lărgit pentru turneul final, dar FANATIK a aflat că portarul celor de la CSM Bucureşti nu va rămâne în lotul final.

Denisa Şandru, acord să revină la naţională doar dacă există o criză la nivelul portarilor

Denisa Şandru este una dintre cele mai experimentate handbaliste din lotul preliminar convocat de Ovidiu Mihăilă. Portarul în vârstă de 32 de ani a debutat în prima reprezentativă în anul 2011, dar în 2025 a spus că echipa naţională este un capitol închis şi s-a hotărât să se dedice mai mult vieţii de familie.

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Dar, înainte de Euro 2026, Denisa Şandru a avut o discuţie cu selecţionerul Ovidiu Mihăilă, care a convins-o să revină asupra deciziei de retragere. Portarul lui CSM Bucureşti vine după o perioadă lungă de accidentare şi a convenit cu selecţionerul că va da o mână de ajutor naţionalei doar dacă va fi o criză la nivelul portarilor.

FANATIK a aflat că Denisa Şandru ar fi urmat să joace iar sub „tricolor” doar în cazul în care ceilalţi portari din lot ar suferi accidentări de ultim moment şi postul ar rămâne descoperit înaintea turneului final. Acesta este şi motivul pentru care numele ei este pe lista convocărilor preliminare.

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Şase portari pe lista lărgită pentru Euro 2026! Rămân doar trei

Portarii României de pe : Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Daciana Hosu (Gloria Bistrița), Yuliya Dumanska (CSM București), Raluca Rădoi (SCM Craiova), Denisa Șandru (CSM București). Dintre aceştia vor rămâne, cel mai probabil, trei, pe lista finală.

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Din informaţiile noastre, , cu o săptămână înaintea reunirii lotului, programată pentru data de 21 noiembrie.

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România va juca un amical cu Angola şi două cu Polonia în vederea pregătirii turneului final. Debutul la Euro 2026 va fi pe 4 decembrie, de la ora 21:00, împotriva Norvegiei. „Tricolorele” mai au cu Macedonia de Nord şi Elveţia, în grupele preliminare. Toate meciurile României din grupele preliminare şi grupele principale se joacă în BT Arena.