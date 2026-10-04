„Una dintre cele mai istețe și frumoase din România!”. Femeia care i-a dat bătăi de cap lui Giovanni Becali

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Pe vremea când avea doar 20 de ani, Florin Răducioiu a fost vrăjit de Eugenia Ștefan, una dintre cele mai frumoase manechine din România anilor ’90. Dragostea cu năbădăi dintre cei doi i-a dat mari bătăi de cap lui Giovanni Becali, atunci când celebrul impresar a angajat un detectiv pentru a afla dacă fotbalistul său este înșelat.

Eugenia Ștefan, fosta iubită a lui Florin Răducioiu, i-a dat mari bătăi de cap lui Giovanni Becali

Pe vremea când Florin Răducioiu urma să devină fotbalist în Italia, la Brescia și ulterior la AC Milan, fostul mare atacant s-a îndrăgostit nebunește de una dintre cele mai frumoase românce de la acea vreme: Eugenia Ștefan, devenită ulterior Janine Sârbu. După ceva timp, fostul internațional a simțit că ceva este în neregulă, așa că a fost ajutat de Giovanni Becali.

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Cu ajutorul unui detectiv, celebrul impresar a descoperit că iar la „Giovanni Show” a povestit cum a reușit să recupereze o mașină și mai multe bunuri pe care Răducioiu i le oferise, orbit de uriașa iubire de la 20 de ani:

„(n.r. – Ai avut un fotbalist „jefuit”. Doamna Janine pe Florin Răducioiu) Asta da. Îl mai aveam și pe Sabin, care era „jefuit” de doamna Leta. Cu ghilimele de rigoare, pentru că era nevasta lui, dar Răducioiu nu avea niciun grad cu ea. Janine era una dintre cele mai frumoase și istețe femei din România. Nu mai știu nimic despre ea. Eu o știam pentru că-l reprezentam pe Răducioiu. Eu cunosc multă lume în oraș, dar vorbesc puțin. Răducioiu era un copil de 20 de ani, ce era să facă”, a povestit Ioan Becali la „Giovanni Show”.

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Episodul în care Giovanni Becali și Florin Răducioiu au prins-o în fapt pe Janine

Giovanni Becali își asumă din vină pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Florin Răducioiu, întrucât consideră că la experiența sa ar fi trebuit să-și dea seama că ceva este putred la mijloc.

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„Problema a fost a mea, pentru că aveam experiență în ceea ce privește informațiile, comportamentul. Am oprit doi care mi-au zis „Moș Gerilă” 10 ani la rând. Aveam nevoie de martori. Am intrat în casa lui, i-am spart casa, tatăl puștiului ăstuia, Cătălin Voloșeniuc, era pe la băncile din America. Băiatul cu care îl înșela pe Răducioiu.

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Nu am intrat în casă cu forță, dar Răducioiu a văzut mașina parcată. Ea îl ardea pe Răducioiu cu altul, dar a avut detectiv după ea, iar Răducioiu avea toate informațiile. Mașina era pe numele lui. Trebuia să recuperăm mașina. Banii, blănurile, băiatul avea toate chitanțele. A ieșit el la ușă, băiatul. Era un băiat cuminte, ca și Răducioiu. Mi-a zis că nu-i acasă Janine, iar când a zis că nu-i acasă a dat să închidă ușa, iar eu am băgat piciorul. Am zis să vedem ce putem recupera, știi despre ce este vorba… ai mei, martorii, erau în capătul străzii. Am recuperat mașina, alte câteva chestii. Ea s-a ascuns sus, la mansardă, nu a avut curaj să iasă. I-am zis lui Cătălin să nu forțăm lucrurile”, a mai dezvăluit Giovanni Becali.