Una dintre marile sportive ale României, în loja lui Dan Șucu la Rapid – Sepsi! Imagini spectaculoase

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Ca la orice început de sezon, lumea bună s-a adunat în Giulești pentru partida Rapid – Sepsi. În loja acționarului majoritar Dan Șucu a venit și o sportivă de top din țara noastră pentru a-i susține pe ”alb-vișinii”.

Dan Șucu, apariție inedită în lojă alături de o mare sportivă la Rapid – Sepsi

Acționarul majoritar Dan Șucu este prezent la întâlnirea Rapid – Sepsi, care închide prima etapă a SuperLigii. Surpriza a venit din faptul că în lojă, alături de omul de afaceri, este prezentă și Sorana Cîrstea (36 de ani), cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România.

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Sportiva, aflată într-o scurtă pauză cauzată de o accidentare suferită la Wimbledon și care , a venit să fie alături de giuleșteni la primul joc al sezonului și la revenirea lui Daniel Pancu la Rapid.

Îmbrăcată lejer cu o cămașă albastră, Sorana Cîrstea și-a adus cu ea și un accesoriu în culorile clubului de lângă Podul Grant. Sportiva a avut în mână o șapcă vișinie și a atras privirile spectatorilor prezenți în Giulești.

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Cum arată echipa de start a Rapidului

După un sezon dezamăgitor în care a ratat obiectivul de a obține un loc de cupe europene, Rapid pornește cu încredere în noua stagiune. Primul adversar este nou promovata Sepsi și fanii așteaptă un start lansat.

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Iar speranțele sunt legate și de revenirea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu, unul dintre idolii tribunelor din Giulești. Acesta pentru jocul cu Sepsi: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Bubanja – Dobre, Burmaz, Kamara.

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Antrenorul ”alb-vișiniilor” s-a trezit cu o mare problemă înaintea debutului. Atacantul la unul dintre antrenamente, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și a devenit indisponibil pentru acest meci.