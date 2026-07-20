Una dintre marile sportive ale României, în loja lui Dan Șucu la Rapid – Sepsi! Imagini spectaculoase

Ca la orice început de sezon, lumea bună s-a adunat în Giulești pentru partida Rapid – Sepsi. În loja acționarului majoritar Dan Șucu a venit și o sportivă de top din țara noastră pentru a-i susține pe ”alb-vișinii”.
Acționarul majoritar Dan Șucu este prezent la întâlnirea Rapid – Sepsi, care închide prima etapă a SuperLigii. Surpriza a venit din faptul că în lojă, alături de omul de afaceri, este prezentă și Sorana Cîrstea (36 de ani), cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România.
Sportiva, aflată într-o scurtă pauză cauzată de o accidentare suferită la Wimbledon și care a împiedicat-o să participe la WTA Iași, a venit să fie alături de giuleșteni la primul joc al sezonului și la revenirea lui Daniel Pancu la Rapid.
Îmbrăcată lejer cu o cămașă albastră, Sorana Cîrstea și-a adus cu ea și un accesoriu în culorile clubului de lângă Podul Grant. Sportiva a avut în mână o șapcă vișinie și a atras privirile spectatorilor prezenți în Giulești.
După un sezon dezamăgitor în care a ratat obiectivul de a obține un loc de cupe europene, Rapid pornește cu încredere în noua stagiune. Primul adversar este nou promovata Sepsi și fanii așteaptă un start lansat.
Iar speranțele sunt legate și de revenirea pe banca tehnică a lui Daniel Pancu, unul dintre idolii tribunelor din Giulești. Acesta a surprins cu alegerea primului ”11” pentru jocul cu Sepsi: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Bubanja – Dobre, Burmaz, Kamara.
Antrenorul ”alb-vișiniilor” s-a trezit cu o mare problemă înaintea debutului. Atacantul Claudiu Petrila a resimțit dureri musculare la unul dintre antrenamente, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și a devenit indisponibil pentru acest meci.