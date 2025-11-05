Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață! Omul care i-a fost aproape în ultimii ani a publicat fotografia: „Deosebit”

Emeric Ienei a trecut în neființă miercuri dimineață, 5 noiembrie. Fostul antrenor de renume a murit la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care sănătatea sa a fost afectată de mai multe probleme. Bunul său prieten, Sandu Boc, a postat ultimele fotografii cu „nea Imi” în viață.
Lumea fotbalului românesc o primit o veste tristă în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, iar trecerea sa în neființă a lăsat un gol imens în sufletul iubitorilor de sport.
„Nea Imi” se confrunta de mai mulți ani cu probleme serioase de sănătate, iar acesta nu era o persoană care să mai dorească să fie în văzul camerelor. Doar prietenii și familia aveau acces la viața privată a fostului antrenor.
Cum Emeric Ienei avea probleme mari în a se deplasa, prietenii mergeau deseori la casa sa din Oradea. Același lucru îl făcea și bunul său prieten, Sandu Boc. La scurt timp după decesul lui „nea Imi”, fostul fotbalist de la Dinamo, Craiova sau Rapid i-a urat odihnă veșnică antrenorului, iar lângă mesaj a fost atașată o fotografie cu cei doi, printre ultimele cu nea Ienei în viață.
„Dumnezeu să te odihnească! Ai fost un prieten deosebit”, s-a arătat în mesajul transmis de Sandu Boc după moartea lui Emeric Ienei.
Gică Hagi a primit cu durere vestea dispariției lui Emeric Ienei. „Regele” a postat un mesaj online în care și-a exprimat profunda tristețe pentru trecerea în neființă a lui „nea Imi”.
„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.