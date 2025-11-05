Sport

Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață! Omul care i-a fost aproape în ultimii ani a publicat fotografia: „Deosebit”

Sandu Boc a postat una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață. Care a fost mesajul bunului prieten al lui „nea Imi” după trecerea antrenorului în neființă.
Iulian Stoica
05.11.2025 | 20:30
Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei in viata Omul care ia fost aproape in ultimii ani a publicat fotografia Deosebit
ULTIMA ORĂ
Cum arată una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a trecut în neființă miercuri dimineață, 5 noiembrie. Fostul antrenor de renume a murit la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care sănătatea sa a fost afectată de mai multe probleme. Bunul său prieten, Sandu Boc, a postat ultimele fotografii cu „nea Imi” în viață.

Cum arată dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață

Lumea fotbalului românesc o primit o veste tristă în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, iar trecerea sa în neființă a lăsat un gol imens în sufletul iubitorilor de sport.

ADVERTISEMENT

„Nea Imi” se confrunta de mai mulți ani cu probleme serioase de sănătate, iar acesta nu era o persoană care să mai dorească să fie în văzul camerelor. Doar prietenii și familia aveau acces la viața privată a fostului antrenor.

Cum Emeric Ienei avea probleme mari în a se deplasa, prietenii mergeau deseori la casa sa din Oradea. Același lucru îl făcea și bunul său prieten, Sandu Boc. La scurt timp după decesul lui „nea Imi”, fostul fotbalist de la Dinamo, Craiova sau Rapid i-a urat odihnă veșnică antrenorului, iar lângă mesaj a fost atașată o fotografie cu cei doi, printre ultimele cu nea Ienei în viață.

ADVERTISEMENT
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Digi24.ro
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI

„Dumnezeu să te odihnească! Ai fost un prieten deosebit”, s-a arătat în mesajul transmis de Sandu Boc după moartea lui Emeric Ienei.

ADVERTISEMENT
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de...
Digisport.ro
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Ultima poză cu Emeric Ienei în viață
Ultima poză cu Emeric Ienei în viață. Sursă foto: Facebook Sandu Boc

Ce a scris Gică Hagi după decesul lui Emeric Ienei

Gică Hagi a primit cu durere vestea dispariției lui Emeric Ienei. „Regele” a postat un mesaj online în care și-a exprimat profunda tristețe pentru trecerea în neființă a lui „nea Imi”.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a reacționat după ce „recent” a devenit miliardar: „Nu este nimic...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce „recent” a devenit miliardar: „Nu este nimic adevărat”. Replica genială a superstarului
Patronul liderului din SuperLiga, răspuns la ironiile lui Gigi Becali: “Îi iau pe...
Fanatik
Patronul liderului din SuperLiga, răspuns la ironiile lui Gigi Becali: “Îi iau pe Bîrligea şi Tănase la pachet, cu 500.000 de euro!”
A fost stabilită data pentru nunta secolului în fotbal! Când are loc marele...
Fanatik
A fost stabilită data pentru nunta secolului în fotbal! Când are loc marele eveniment
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul antrenor de la Dinamo a fost bătut în club, alături de nepotul...
iamsport.ro
Fostul antrenor de la Dinamo a fost bătut în club, alături de nepotul unui mafiot
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!