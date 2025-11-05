Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață! Omul care i-a fost aproape în ultimii ani a publicat fotografia: „Deosebit”

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a trecut în neființă miercuri dimineață, 5 noiembrie. Fostul antrenor de renume a murit la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care sănătatea sa a fost afectată de mai multe probleme. Bunul său prieten, Sandu Boc, a postat ultimele fotografii cu „nea Imi” în viață.

Cum arată dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață

Lumea fotbalului românesc o primit o veste tristă în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, iar trecerea sa în neființă a lăsat un gol imens în sufletul iubitorilor de sport.

„Nea Imi” se confrunta de mai mulți ani cu probleme serioase de sănătate, iar acesta nu era o persoană care să mai dorească să fie în văzul camerelor. Doar prietenii și familia aveau acces la viața privată a fostului antrenor.

Cum Emeric Ienei avea probleme mari în a se deplasa, prietenii mergeau deseori la casa sa din Oradea. Același lucru îl făcea și bunul său prieten, Sandu Boc. ”, fostul fotbalist de la Dinamo, Craiova sau Rapid i-a urat odihnă veșnică antrenorului, iar , printre ultimele cu nea Ienei în viață.

„Dumnezeu să te odihnească! Ai fost un prieten deosebit”, s-a arătat în mesajul transmis de Sandu Boc după moartea lui Emeric Ienei.

Ce a scris Gică Hagi după decesul lui Emeric Ienei

Gică Hagi a primit cu durere vestea dispariției lui Emeric Ienei. „Regele” a postat un mesaj online în care și-a exprimat profunda tristețe pentru trecerea în neființă a lui „nea Imi”.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.