Sport

Una dintre vedetele României U21 le dă peste nas contestatarilor: „Suntem o generație muncitoare, cu o tehnică foarte bună”

Alex Stoian, Fotbalistul FCSB și una dintre piesele principale din reprezentativa de tineret a României, este sigur că naționala Costin Curelea poate face o figură frumoasă. Ce spune despre colegii din generația sa
Ciprian Păvăleanu
23.09.2026 | 14:15
Una dintre vedetele Romaniei U21 le da peste nas contestatarilor Suntem o generatie muncitoare cu o tehnica foarte buna
ULTIMA ORĂ
Alexandru Stoian are încredere în colegii săi în ultimele meciuri pentru calificarea la EURO 2027. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Deși ultimele generații de fotbaliști tineri au fost foarte contestate și catalogate drept slabe, Alexandru Stoian (18 ani) este sigur că el, alături de colegii săi de la naționala de tineret, pot face o figură frumoasă, iar ulterior să facă pasul la echipa mare a României.

Alexandru Stoian are încredere în colectivul de la România U21

Alexandru Stoian este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români născuți în 2007 și a demonstrat acest lucru de mai multe ori în tricoul lui FCSB, chiar dacă el nu este titular la formația patronată de Gigi Becali. Deși are doar 18 ani și va împlini 19 abia în decembrie, atacantul roș-albaștrilor a fost chemat de Costin Curelea la naționala U21, unde va juca alături de colegi cu până la trei ani mai mari.

ADVERTISEMENT

Într-un scurt interviu făcut public pe pagina de social media a naționalei, Alex Stoian s-a arătat încrezător că actualul lot al României U21 poate face o figură frumoasă, asemănătoare cu cea din 2019. Totodată, el explică despre generația sa ca este una muncitoare și cu un bagaj tehnic foarte bun.

„Sunt fericit că sunt aici. Suntem mulți jucători buni, ne cunoaștem toți. Cred că pe viitor vom face o impresie bună. Suntem jucători muncitori, cu o tehnică foarte bună și cred că vom demonstra acum, dar și pe viitor că putem face împreună lucruri frumoase”, a spus Alexandru Stoian, fotbalist la FCSB.

ADVERTISEMENT
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe...
Digi24.ro
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”

Ce meciuri are programate România U21 și cum arată lotul convocat de Costin Curelea

În acest moment, România speră la locul al doilea în grupa de calificare pentru Campionatul European U21 din 2027. „Tricolorii” se află pe locul 3 la această oră, la 3 puncte de locul 2, ocupat de Finlanda, și la 8 puncte de prima poziție, pe care se află Spania.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"

În ultimele trei meciuri, elevii lui Curelea vor întâlni atât Finlanda, cât și Spania, iar pentru o calificare ar trebui să obțină măcar 7 puncte din meciurile rămase, însă vor conta și rezultatele finlandezilor. Programul arată astfel:

ADVERTISEMENT
  • Vineri, 25 septembrie, ora 19:00: Cipru U21 – România U21 (AEK Arena, Larnaca)
  • Miercuri, 30 septembrie, ora 19:00: România U21 – Finlanda U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)
  • Marți, 6 octombrie, ora 20:00: Spania U21 – România U21 (Estadio Municipal Can Misses, Ibiza)

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea este următorul: PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara); FUNDAȘI: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

MIJLOCAȘI: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB); ATACANȚI: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

ADVERTISEMENT
Simone Biles, decizie radicală după ce hoții i-au spart casa. Cunoscuta gimnastă și-a...
Fanatik
Simone Biles, decizie radicală după ce hoții i-au spart casa. Cunoscuta gimnastă și-a luat câine
Marius Baciu a fost demis oficial de la FCSB! Drum liber pentru Laurențiu...
Fanatik
Marius Baciu a fost demis oficial de la FCSB! Drum liber pentru Laurențiu Reghecampf
Dezastru pentru Tottenham! Echipa pierde al doilea sponsor în numai 6 luni
Fanatik
Dezastru pentru Tottenham! Echipa pierde al doilea sponsor în numai 6 luni
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Fostul jucător al FCSB a numit antrenorul ideal pentru roș-albaștri: 'E cea mai...
iamsport.ro
Fostul jucător al FCSB a numit antrenorul ideal pentru roș-albaștri: 'E cea mai bună variantă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!